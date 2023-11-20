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Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul planı da ortaya çıktı! Yerel seçim öncesi flaş hamle

Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul planı da ortaya çıktı! Yerel seçim öncesi flaş hamle
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Kasım 2023 - 15:18

CHP’de genel başkanlık görevi sona eren Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim öncesinde Ankara’nın ardından İstanbul planı da ortaya çıktı.

Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul planı da ortaya çıktı! Yerel seçim öncesi flaş hamle 1

CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu. 13 yıllık genel başkanlık görevine veda eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasete uzak kalıp kalmayacağı ise merak konusu olmuştu.

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Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul planı da ortaya çıktı! Yerel seçim öncesi flaş hamle 2

Kılıçdaroğlu’ndan yerel seçim öncesinde dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu Ankara’da bir ofis tutup burada görüşmeler yapmaya başladı.

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Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul planı da ortaya çıktı! Yerel seçim öncesi flaş hamle 3

İlk ziyaretçilerini kabul eden Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ofislerine de komşu oldu.

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Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul planı da ortaya çıktı! Yerel seçim öncesi flaş hamle 4

Sabah’tan Murathan Yıldırım’ın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da açtığı ofisin ardından İstanbul’da da ofis aradığı iddia edildi.

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Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul planı da ortaya çıktı! Yerel seçim öncesi flaş hamle 5

Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü isimler arasında eski milletvekillerinden mevcut genel başkan yardımcılarına kadar pek çok siyasi ismin yer aldığı iddia edilmişti.

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Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul planı da ortaya çıktı! Yerel seçim öncesi flaş hamle 6

Görüşmelerde partinin yerle seçim öncesinde atması gereken adımları tek tek anlattığı belirtilen Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da da temaslarda bulunduğu iddia edildi.

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Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul planı da ortaya çıktı! Yerel seçim öncesi flaş hamle 7

İddiaya göre Ankara’da ofis açan Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü isimler arasında mevcut genel başkan yardımcıları Mehmet Tüm, Aylin Nazlıaka ve Koza Yardımcı da yer alıyor.

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Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul planı da ortaya çıktı! Yerel seçim öncesi flaş hamle 8

Kemal Kılıçdaroğlu’nun son ziyaret ettiği isim ise Eren Erdem oldu.

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Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul planı da ortaya çıktı! Yerel seçim öncesi flaş hamle 9

Erdem, Özgür Özel’in genel başkan olmasının ardından CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa etmişti.

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Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul planı da ortaya çıktı! Yerel seçim öncesi flaş hamle 10

Erdem, sosyal medya platformu üzerinden Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki çalışma ofisimizi onurlandırdı” ifadelerine yer vererek paylaştı.

 

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Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul planı da ortaya çıktı! Yerel seçim öncesi flaş hamle 11

Erdem’in, Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda duvarda hala eski genel başkan Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının bulunması ise dikkat çekti.

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