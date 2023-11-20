Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul planı da ortaya çıktı! Yerel seçim öncesi flaş hamle

CHP’de genel başkanlık görevi sona eren Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim öncesinde Ankara’nın ardından İstanbul planı da ortaya çıktı.
CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu. 13 yıllık genel başkanlık görevine veda eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasete uzak kalıp kalmayacağı ise merak konusu olmuştu.
Kılıçdaroğlu’ndan yerel seçim öncesinde dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu Ankara’da bir ofis tutup burada görüşmeler yapmaya başladı.
İlk ziyaretçilerini kabul eden Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ofislerine de komşu oldu.
Sabah’tan Murathan Yıldırım’ın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da açtığı ofisin ardından İstanbul’da da ofis aradığı iddia edildi.
Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü isimler arasında eski milletvekillerinden mevcut genel başkan yardımcılarına kadar pek çok siyasi ismin yer aldığı iddia edilmişti.
Görüşmelerde partinin yerle seçim öncesinde atması gereken adımları tek tek anlattığı belirtilen Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da da temaslarda bulunduğu iddia edildi.
İddiaya göre Ankara’da ofis açan Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü isimler arasında mevcut genel başkan yardımcıları Mehmet Tüm, Aylin Nazlıaka ve Koza Yardımcı da yer alıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun son ziyaret ettiği isim ise Eren Erdem oldu.
Erdem, Özgür Özel’in genel başkan olmasının ardından CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa etmişti.
Erdem, sosyal medya platformu üzerinden Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki çalışma ofisimizi onurlandırdı” ifadelerine yer vererek paylaştı.
Erdem’in, Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda duvarda hala eski genel başkan Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının bulunması ise dikkat çekti.
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