Ankara dahil çok sayıda kente sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Temmuz hava durumu tahminlerini paylaştı. Son rapora göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 il 5 derece üstünde seyredeceği tahmin edilirken Ankara dahil 6 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan İstanbul’da da yer yer sağanak yağışın görüleceği kaydedildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 11 Temmuz Perşembe hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon’un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale’nin kuzey kesimleri ve Ankara’nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.