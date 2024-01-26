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Anelka’dan itiraf: ‘Büyük isimlerin Türkiye’ye gelmesine…’

Anelka’dan itiraf: ‘Büyük isimlerin Türkiye’ye gelmesine…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Ocak 2024 - 15:37

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’un, CEO’luk görevi için anlaşmaya vardığı eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka, kendisini 1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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