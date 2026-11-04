Anayasa Mahkemesi’nden Canan Karatay Kararı! Yeniden Yargılanacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), Prof. Dr. Canan Karatay hakkında dikkat çeken bir karara imza attı. Aşılarla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle bir ay süreyle meslekten geçici olarak men edilen Karatay’ın bireysel başvurusunu değerlendiren yüksek mahkeme, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Karar doğrultusunda Karatay hakkında yeniden yargılama yapılmasının önü açıldı.

Canan Karatay Aşı Açıklamaları Nedeniyle Ceza Almıştı

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında aşılarla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Programda, “Bütün aşılara karşıyım” ifadelerini kullanan Karatay hakkında, açıklamaları nedeniyle inceleme başlatılmıştı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından İstanbul Tabip Odası, Karatay’a bir ay süreyle meslekten geçici men cezası vermişti. Söz konusu karar, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından da onanmıştı.

Karatay’ın Başvuruları Reddedilmişti

Verilen disiplin cezasının iptal edilmesi için hukuki süreç başlatan Canan Karatay, idare mahkemelerine başvurmuş ancak talepleri reddedilmişti.

Bunun üzerine ünlü doktor, hakkındaki kararın ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

AYM’den İfade Özgürlüğü İhlali Kararı

Anayasa Mahkemesi, Canan Karatay’ın başvurusunu inceleyerek verilen disiplin cezasının ifade özgürlüğüne müdahale oluşturduğuna karar verdi.

Yüksek mahkeme, tıbbi açıklamalar nedeniyle uygulanan disiplin cezasının hukuki dayanağının ve bu müdahalenin neden gerekli olduğunun yeterince ortaya konulamadığı değerlendirmesinde bulundu.

Canan Karatay Yeniden Yargılanacak

Anayasa Mahkemesi, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmederek ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

Bu kapsamda dosyanın yeniden değerlendirilmesi için Ankara 14. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmedildi.

AYM’nin kararı Resmî Gazete’de yayımlanırken, Canan Karatay hakkındaki hukuki süreç yeniden gündeme geldi.