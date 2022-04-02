Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı

Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı
Survivor 2020 sezonunda Ünlüler takımında yarışan ve yarışmanın ardından da özel hayatıyla magazin gündeminde zaman zaman yerini alan Ezgi Hocaoğlu, bikinili pozlarını paylaştı. O pozlar olay oldu.
Ezgi Hocaoğlu Survivor 2022 All Star kadrosuna yedeklerden girmiş ve kısa sürede elenmişti.
Amuda kalktığı pozlarıyla bir hayli konuşulan Ezgi Hocaoğlu bu sefer bikinili pozlarını Instagram hesabı üzerinden paylaştı.
ESKİ SURVİVOR YARIŞMACISINDAN BİKİNİLİ POZLAR
Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Ezgi Hocaoğlu yaz sezonunu açtı.
Bikinili pozunu paylaşan Hocaoğlu’nun o paylaşımı binlerce beğeni geldi.
Geçtiğimiz yaz amuda kalktığı pozlarını Instagram’dan sık sık paylaşan Hocaoğlu’na, “Bu duruş normal değil”, “İp gibisin”, “Çok güzelsin” tarzında yorumlar yapılmıştı.
27 yaşındaki Milli Cimnastikçi Ezgi Hocaoğlu profesyonel olarak Artistik Cimnastik sporu ile ilgilendi.
2017’de Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ni tamamladı.
İşte eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu’nun olay pozları…