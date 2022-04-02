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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı

Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı
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02 Nisan 2022 - 12:05

Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı

Survivor 2020 sezonunda Ünlüler takımında yarışan ve yarışmanın ardından da özel hayatıyla magazin gündeminde zaman zaman yerini alan Ezgi Hocaoğlu, bikinili pozlarını paylaştı. O pozlar olay oldu.

Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 1

Ezgi Hocaoğlu Survivor 2022 All Star kadrosuna yedeklerden girmiş ve kısa sürede elenmişti.

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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 2

Amuda kalktığı pozlarıyla bir hayli konuşulan Ezgi Hocaoğlu bu sefer bikinili pozlarını Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 3

ESKİ SURVİVOR YARIŞMACISINDAN BİKİNİLİ POZLAR

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Ezgi Hocaoğlu yaz sezonunu açtı.

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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 4

Bikinili pozunu paylaşan Hocaoğlu’nun o paylaşımı binlerce beğeni geldi.

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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 5

Geçtiğimiz yaz amuda kalktığı pozlarını Instagram’dan sık sık paylaşan Hocaoğlu’na, “Bu duruş normal değil”, “İp gibisin”, “Çok güzelsin” tarzında yorumlar yapılmıştı.

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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 6

27 yaşındaki Milli Cimnastikçi Ezgi Hocaoğlu profesyonel olarak Artistik Cimnastik sporu ile ilgilendi.

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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 7

2017’de Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ni tamamladı.

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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 8

İşte eski Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu’nun olay pozları…

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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 9
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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 10
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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 11
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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 12
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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 13
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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 14
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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 15
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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 16
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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 17
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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 18
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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 19
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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 20
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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 21
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Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı - Sayfa 22
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