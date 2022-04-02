Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı

Survivor 2020 sezonunda Ünlüler takımında yarışan ve yarışmanın ardından da özel hayatıyla magazin gündeminde zaman zaman yerini alan Ezgi Hocaoğlu, bikinili pozlarını paylaştı. O pozlar olay oldu.