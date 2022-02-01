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Amerika’dan “Şimdi 90’lar” konserine geldi

Amerika’dan “Şimdi 90’lar” konserine geldi
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08 Ağustos 2022 - 17:36

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Rüya Ersavcı, Jale, Ufuk Yıldırım’dan oluşan “Şimdi 90’lar”, geçtiğimiz akşam Moda Kayıkhane’de sahne aldılar.

“Çok özlemişim”

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği bu konser için Amerika’dan gelen Ufuk Yıldırım; “Arkadaşlarımı ve sizlerle hep bir ağızdan şarkılar söylemeyi çok özlemişim” sözlerinin ardından “Yaradana Yalvartma” isimli şarkısını söyledi.

Konserin ilerleyen saatlerinde mekana gelen Erdal Çelik, izleyenlere sürpriz yapıp sahneye çıkarak “Yanıyorum Yanıyorum” isimli şarkıda arkadaşlarına eşlik etti.

Her Pazartesi akşamı Bodrum Küfe’de sahne alan “Şimdi 90’lar”, yoğun istek üzerine 3 Eylül’de yeniden Moda Kayıkhane de konser verecek. 

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