Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Amasya’daki uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı

Amasya’daki uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
26 Aralık 2023 - 19:15
Amasya’da polis ekiplerince düzenlenen Narkogüç operasyonu kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nca ülke genelinde düzenlenen Narkogüç operasyonunun Amasya ayağında il merkezinde ve Göynücek ilçesinde 19 adres ve 3 araçta arama gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyona 25 ekip, 81 personel ve 1 dedektör köpeği katıldı. Operasyonda 17 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 111 adet sentetik ecza, 3 kök Hint kenevir, 0.26 gram metamfetamin maddesi, 118,6 gram esrar maddesi, 12 bin 680 adet dolu makaron, bin 950 gram tütün, 25 adet elektronik sigara kiti, 7 adet likit, 1 adet nargile tütünü, 8 adet cinsel içerikli kahve, 2 bin 178 gram nargile tütünüyle 2 adet uyuşturucu içilirken kullanılan aparat ele geçirildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Amasya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce etkin ve kararlı bir şekilde uyuşturucu ile mücadeleye devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TBMM Komisyonu İsveç’in NATO üyeliği hakkında kararını verdiTBMM Komisyonu İsveç’in NATO üyeliği hakkında kararını verdi
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdiAntalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi
Karabük’te tefecilik operasyonu: 10 gözaltıKarabük’te tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
Liseli Hiva traktörün altında kaldı. O anlar kameradaLiseli Hiva traktörün altında kaldı. O anlar kamerada
Balıkesir’de 2 bin 587 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi: 11 gözaltıBalıkesir’de 2 bin 587 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi: 11 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında önemli gelişme var!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TBMM Komisyonu İsveç’in NATO üyeliği hakkında kararını verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa günü düşüşle tamamladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Karabük’te tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Liseli Hiva traktörün altında kaldı. O anlar kamerada
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Amasya’daki uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Balıkesir’de 2 bin 587 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi: 11 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burdur’da araması olan 12 şahıs yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
SON DAKİKA HABERLERİ
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında önemli gelişme var!Aralık 26, 2023-7:25 pm
TBMM Komisyonu İsveç’in NATO üyeliği hakkında kararını verdiAralık 26, 2023-7:22 pm
Borsa günü düşüşle tamamladıAralık 26, 2023-7:17 pm
Gazze’de bir kez daha telekomünikasyon hizmeti çöktüAralık 26, 2023-7:11 pm
Adalet Bakanı’ndan Can Atalay açıklamasıAralık 26, 2023-7:09 pm
Kadıköy’de bina çöktü: Bir işçi enkaz altındaAralık 26, 2023-7:07 pm
Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdiAralık 22, 2023-3:01 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !