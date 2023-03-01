Amasya’daki uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı

Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Amasya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce etkin ve kararlı bir şekilde uyuşturucu ile mücadeleye devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.