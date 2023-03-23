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Altında Fed dopingi

Altında Fed dopingi
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23 Mart 2023 - 11:53

Altın, Fed’in 25 baz puanlık faiz artışı sonrası sıkılaştırmada sona yaklaştığı yönündeki beklentilerinin güçlenmesiyle değer kazandı. Uzmanlar spot altın için önümüzdeki 12 ayda ons başında 2 bin 50 dolar hedef seviyesini belirledi.

Altın, Fed’in enflasyonla mücadelenin en yüksek önceliği olduğunu yeniden vurgulamasına rağmen Fed’in agresif parasal sıkılaştırma döngüsünün sona yaklaştığına dair yeni sinyallerden destek aldı.

Spot altın ons başına 1.983 doları, gram altın ise 1.214 TL’yi test etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü faizleri 25 baz puan daha artırdıktan sonra yetkililerin son bankacılık krizi nedeniyle faiz artış patikasına ara vermeyi ele aldıklarını ancak faiz artışının güçlü bir konsensüsle desteklendiğini söyledi. Dolar ve tahvil getirileri düşerken cazibesi artan altın yüzde 2’ye varan yükseliş yaşadı.

Öte yandan değerli metal Çarşamba günü elde ettiği kazanımların bir kısmını Powell’ın enflasyonun en öncelikli endişe kaynağı olmaya devam ettiğini ve gerekirse faizlerden beklenenden daha fazla artıracaklarını vurgulamasının ardından geri verdi.

Piyasalar altının güvenli liman statüsünün önümüzdeki aylarda desteklenebileceğini, vadeli işlem piyasalarının bu yıl en kısa sürede faiz indirimi öngördüklerini bunun resesyona yakın bir durum ortaya koyacaklarını öngörüyorlar.

Goldman Sachs analistleri geçtikleri bir bilgi notunda, “Ekonomiyi durgunluğa itecek bir büyüme şokuyla altının yukarı yönlü hareketi ihtimali, yükselen korku ve artan resesyon risklerinin varlığında ekonomide “yumuşak iniş” veya daha fazla Fed şahinliğiyle altının aşağı yönlü hareketi ihtimalinden kayda değer ölçüde fazla” değerlendirmesinde bulundu.

Banka analistleri önümüzdeki 12 ay için ons başına 2 bin 50 dolarlık yeni bir sabit hedef seviyesi belirledi.

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Altında Fed dopingi
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