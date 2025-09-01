Altın Piyasası Yükselişte: Gram Altın Rekor Kırdı

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indirimi beklentileri, altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıyor. Gram altın, hem ons altındaki yükseliş hem de döviz kurlarındaki artışla birlikte rekor seviyeye ulaştı.

Altın fiyatları, dünya genelindeki jeopolitik ve ekonomik risklerin etkisiyle değer kazanmaya devam ediyor. Güne 3.445 dolardan başlayan ons altın, 3.486 dolara kadar çıkarak 22 Nisan’daki 3.499 dolarlık tarihi zirvesine yaklaştı.

Gram Altın Tarihi Rekorunu Tazeledi

İç piyasada ise gram altın, ons altındaki yükselişten güç alarak 4.611 TL ile rekor kırdı. Şu sıralar 4.595 TL civarında işlem gören gram altın, yatırımcıların güvenli liman arayışının bir sonucu olarak öne çıkıyor. Diğer altın türlerinin güncel fiyatları ise şöyle:

Çeyrek altın: 7.459 TL

7.459 TL Yarım altın: 14.917 TL

14.917 TL Tam altın: 29.011 TL

29.011 TL Cumhuriyet altını: 29.742 TL

29.742 TL Gremse altın: 72.519 TL

72.519 TL Reşat altını: 29.774 TL

Piyasalardaki Belirsizlikler Fiyatları Destekliyor

Altındaki bu yükselişin arkasında birden fazla neden bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel tarifelerine ilişkin hukuki süreçler, yatırımcıları endişelendiriyor ve altına yönlendiriyor. Bunun yanı sıra, Fed’in faiz indirimine gidebileceği beklentisi de altın fiyatlarını yukarı çekiyor. Son açıklanan ABD enflasyon verileri, bu ay sonunda 25 baz puanlık faiz indirim ihtimalini %87’ye yükseltti. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD işgücü piyasası verilerini de yakından takip edecek.