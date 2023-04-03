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Altın fiyatlarında petrol ve Fed paradoksu

Altın fiyatlarında petrol ve Fed paradoksu
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03 Nisan 2023 - 12:06

Düşen petrol fiyatlarının toparlanması için OPEC+’ın üretimi kısmaya başlaması, Fed’in faiz artırımı beklentilerini yükseltince altın fiyatlarında gerileme başladı.

Fed’in faiz artırım hızını düşüreceği beklentisiyle yükselişe geçen Altın bu sefer de petrol fiyatlarına bağlı olarak gerileme yaşıyor.
OPEC+’ın üretimi azaltma kararı sonrasında Fed’den faiz artırımı beklentileri yükseldi. Böyle olunca da altına olan talepte gerileme görüldü.

Beklenmedik şekilde petrol kısıntısına giden OPEC+, ABD dolarının güçlenmesine bunun yanında da altının gerilemesine neden oldu.

Ons Altın güne 1968 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1951 dolar, en yüksek de 1970 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1951 dolardan alıcı buluyor.

Gram Altın da ons altındaki düşüşten olumsuz etkilendi. Gram altın güne 1214 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1203 lira, en yüksek de 1217 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 1204 liradan işlem görüyor.

ANALİSTLER DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜYOR

Analistler altın fiyatlarının 1956 doların altında kalması halinde 1927 dolara kadar geri çekilebileceğini açıklarken 1965 dolar seviyesini de direnç olarak öne çıkardı.

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