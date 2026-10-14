Altın Fiyatlarında Kritik Gün! Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Kaç TL Oldu?

Altın fiyatları, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda ABD’den gelecek enflasyon verilerine odaklanılırken, altın fiyatlarında temkinli ve yatay bir seyir öne çıkıyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler, ABD tahvil getirileri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, altının yönü üzerinde etkili oluyor.

Yurt içinde ise altın almayı veya satmayı düşünen vatandaşlar, Kapalıçarşı’daki güncel alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altının güncel değerleri merak ediliyor.

Peki, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? Cumhuriyet altınının fiyatı ne kadar? İşte paylaşılan verilere göre güncel altın fiyatları…

Kapalıçarşı altın fiyatları 14 Ekim 2026

Gram altın fiyatı

Alış: 6.521,65 TL

6.521,65 TL Satış: 6.594,55 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 10.684,00 TL

10.684,00 TL Satış: 10.764,00 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 43.288,00 TL

43.288,00 TL Satış: 43.944,00 TL

Ons altın fiyatı

Alış: 4.149,48 dolar

4.149,48 dolar Satış: 4.149,81 dolar

Altın fiyatlarında gözler ABD enflasyon verilerinde

14 Ekim Çarşamba günü küresel piyasalarda altının ons fiyatı 4.150 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD’de açıklanacak enflasyon verileri, yatırımcıların altın piyasasına ilişkin beklentileri açısından önem taşıyor.

ABD Hazine tahvillerinin getirileri ve Fed’in aralık ayında alacağı olası faiz kararına ilişkin beklentiler de değerli metalin fiyat hareketlerinde etkili oluyor.

Yurt içinde gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatları, uluslararası piyasalardaki ons altın hareketinin yanı sıra döviz kurundaki değişimlerden de etkileniyor. Bu nedenle altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşların güncel fiyatları takip etmesi önem taşıyor.