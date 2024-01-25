Alperen’in 30 sayılık ‘double double’ı Houston’ı kurtaramadı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün’ün 30 sayı attığı maçta Portland Trail Blazers’a uzatmada 137-131 yenildi.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 30 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansına rağmen Trail Blazers karşısında mağlubiyeti engelleyemedi. Sezonun 23. yenilgisini yaşayan ev sahibi Rockets’ta Jalen Green 29, Fred VanVleet 18 sayı kaydetti.
Anfernee Simons 33 sayı, 6 ribaunt, Jerami Grant 21 sayı, 9 asist ve Deandre Ayton 18 sayı, 17 ribauntla Trail Blazers’ın 13. galibiyetinde önemli rol oynadı.