Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Alperen’in 30 sayılık ‘double double’ı Houston’ı kurtaramadı

Alperen’in 30 sayılık ‘double double’ı Houston’ı kurtaramadı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
25 Ocak 2024 - 12:02

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün’ün 30 sayı attığı maçta Portland Trail Blazers’a uzatmada 137-131 yenildi.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Kartal açıkladı: Dzeko özür dilediİsmail Kartal açıkladı: Dzeko özür diledi
Tristan Thompson’a 25 maçlık uyuşturucu cezasıTristan Thompson’a 25 maçlık uyuşturucu cezası
Ricardo Quaresma’dan Beşiktaş’a dönüş sinyaliRicardo Quaresma’dan Beşiktaş’a dönüş sinyali
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri belli oldu!Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri belli oldu!
Hakemin elini sıkmayan futbolcu kırmızı kart gördüHakemin elini sıkmayan futbolcu kırmızı kart gördü
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !