Alperen ve Green toplam 65 atarak, LeBron ve Lakers’ı …

NBA’de bu gece Houston Rockets, sahasında Los Angeles Lakers‘ı konuk etti.
Rockets tamamını önde götürdüğü mücadeleyi 135-119’luk skorla kazandı.
Milli yıldızımız Alperen Şengün 39 dakika süre aldığı mücadelede 31 sayı, 12 ribaund, 7 asistle istatistikleri tuttururken saha içinden 14/23 isabet oranıyla oynadı.
Jalen Green ve Alperen Şengün ikilisi, NBA tarihinde 21 yaşında veya daha genç olup bir maçta 30+ sayı, 10+ ribaund istatistikleri yapmayı başaran ilk ikili oldu.
Rockets bu sonuçla 46. maçında 22. galibiyetini alırken Lakers 48. maçında 24. mağlubiyetini yaşamış oldu.
Rockets’ta Jalen Green 34 sayı, 12 ribaund, 7 asist; Alperen Şengün 31 sayı, 12 ribaund, 7 asist; Cam Whitmore 20 sayı, 6 ribaund; Jabari Smith 18 sayı, 9 ribaund, 4 asist; Dillon Brooks 17 sayı, 3 ribaund, 1 asist; Jae’Sean Tate 7 sayı, 1 ribaund ile oynadı.
Lakers’ta Anthony Davis 23 sayı, 7 ribaund, 2 asist; D’Angelo Russell 23 sayı, 1 ribaund, 5 asist; LeBron James 23 sayı, 6 ribaund, 10 asist; Rui Hachimura 16 sayı, 5 ribaund, 1 asist; Jaxson Hayes 9 sayı, 2 ribaund; Austin Reaves 8 sayı, 3 ribaund, 5 asist ile mücadele etti.