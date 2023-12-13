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Almanya’da savcılar ‘darbe iddianamesini’ hazırladı

Almanya’da savcılar ‘darbe iddianamesini’ hazırladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Aralık 2023 - 14:21
Almanya’da savcılık 2021 yılında başladığını belirttikleri darbe hazırlıklarına ilişkin iddianameyi tamamladı. İddianamede 27 kişi, darbe yoluyla Alman demokratik siyasi sistemini yok etmeyi planlamakla suçlandı.

BBC’de yer alan habere göre, hazırlıkların 2021 yazında başladığı öne sürülen iddianamede, sanıkların silahlı bir grupla Almanya Parlamentosu’nu ele geçirmeyi planladıkları belirtildi.

PRENS YENİ LİDER OLACAKTI

Savcıların hazırladıkları iddianameye göre darbeciler, yönetimi ele geçirdikten sonra atılacak adımları da planladı. Plana göre örgütün planladığı darbe başarılı olsaydı, aristokrat bir aileden gelen Heinrich XIII Prens Reuss, Almanya’nın yeni lideri olacaktı.

Prens Reuss’un göreve gelmesinin ardından, ilk iş olarak II. Dünya Savaşı’nı kazanan güçlerle yeni bir barış anlaşmasını müzakere edeceği aktarıldı.

İddianamede Prens Reuss’un hazırlık sürecinde Rus hükümetinden temsilcilerle görüştüğü ve darbeye destek aradığı ifade edildi.

O dönem radikal sağcı AFD sıralarından milletvekili olan Birgit Malsack-Winkemann’ın darbe hazırlıklarındaki rolü de iddianamede detaylandırıldı.

Buna göre Malsack-Winkemann, parlamentonun ele geçirilmesi planında saldırganları bina içine sokacaktı. Alman siyasetçinin darbenin ardından adalet bakanlığına atanması planlanıyordu.

Sanıkların, hazırlık sürecinde bazı askerleri ve polisleri de saflarına katmak için görüşmeler yürüttüğü aktarıldı.

‘DÜŞMANLAR LİSTESİ’ OLUŞTURULDU

İddianamede darbe planının ölümlerle sonuçlanabileceğinin farkında olan örgüt üyelerinin bir “düşmanlar listesi” oluşturduğu ifade edildi.

Darbeyi planlayan örgüt üyelerinin bir gizlilik bildirisine imza attığı ve anlaşmanın ihlali durumunda infaz edilmeyi kabul ettiği belirtildi. Savcılık örgütün darbe planları sırasında, 380 ateşli silah ve 148 bin adet mermiye sahip olduğunu öne sürdü.

İddianamede darbe planlamakla suçlanan kişilerden bazıları geçen yıl aralıkta federal polis tarafından düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

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