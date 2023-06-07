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‘Ali Yerlikaya iddiası’ Süleyman Soylu’yu çileden çıkardı! ‘Suç duyurusunda bulunacağım…’

‘Ali Yerlikaya iddiası’ Süleyman Soylu’yu çileden çıkardı! ‘Suç duyurusunda bulunacağım…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Haziran 2023 - 12:46

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihbar etti. İddialara göre Soylu, Yerlikaya’nın, İçişleri Bakanı olmaması için bir ‘FETÖ dosyası’ hazırladı. İddiaların ardından Soylu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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