ALİ SABANCI SİLİKON VADİSİ’NDE YENİ ŞİRKET KURDU!

Pegasus Hava Yolları, 2023 yılında Silikon Vadisi’nde kurduğu Pegasus Airlines Innovation Lab, Inc. ile teknoloji alanındaki varlığını güçlendirmişti. Şimdi ise bu girişim, yapay zeka odaklı projelere yatırım yapacak yeni bir şirketle genişletiliyor.

Pegasus Airlines Ventures LP Kuruldu

Pegasus Yönetim Kurulu, Amerika’da Pegasus Airlines Ventures Limited Partnership adlı yeni bir şirketin kurulmasına karar verdi. Bu yapı, Innovation Lab çatısı altında yapay zeka teknolojileri geliştiren girişimlere yatırım yapacak.

Küresel Vizyon Vurgusu

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Pegasus’un dijital yetkinliğini artırma ve küresel teknoloji trendlerini yerinde takip etme hedefi öne çıktı. Yeni şirket, bu stratejinin önemli bir parçası olarak konumlandırılıyor.