ALİ KOÇ’TAN GECE YARISI DERNEK ZİYARETİ! İMZA KRİZİ BÜYÜYOR

Fenerbahçe’de olağanüstü seçim gündemi sıcaklığını korurken, Başkan Ali Koç’un gece saatlerinde Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne yaptığı ziyaret spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Kongre üyelerinin “Geleceğe İmza” sloganıyla başlattığı imza kampanyası, yönetimi olağanüstü genel kurula götürmeyi hedefliyor.

İddialara göre, Ali Koç beraberindeki yöneticilerle birlikte gece saatlerinde derneğe giderek dernek başkanı Emrah Tünay’a sert tepki gösterdi. Tartışmaların büyümesi üzerine sosyal medyada olay kısa sürede gündeme oturdu. Fenerbahçe Kulübü, söz konusu iddiaların asılsız ve maksatlı olduğunu belirterek resmi bir açıklama yaptı.

Ancak olayla ilgili detaylı açıklama, dernek başkanı Emrah Tünay’dan geldi. Tünay, Koç’un ziyaretinin “tehdit ve baskı içerdiğini” öne sürerek, “Dua et başkanlığım bitmesin. Bitince nefes aldığım sürece seninle özel olarak uğraşacağım” dediğini iddia etti. Tünay ayrıca, kulüp başkanının kendisini kameraların görmediği alana çekerek özel sorular sorduğunu ve sahte imza suçlamasında bulunduğunu açıkladı.

Gelişmelerin ardından Tünay, bu baskıyı sadece kendisine değil, tüm Fenerbahçe camiasının ifade özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdi. Hukuki sürecin başlatılacağını duyuran dernek, demokratik hakların arkasında durmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ali Koç’un bu ziyareti, başkanlık sürecindeki en sert eleştirilerden biriyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Taraftarın bir kısmı başkanın tutumunu sert şekilde eleştirirken, bir kısmı da yaşananları manipülasyon olarak değerlendiriyor.

Eylül ayında yapılması beklenen olağanüstü seçim için toplanan imzaların süreci belirleyici olması bekleniyor.