Ali Koç ‘çekiliriz’ dedi, borsa karıştı

BIST 100 endeksi, Perşembe gününe yüzde 0,9 oranında yükselişle 9.035,94 puandan başladı.

BIST 100, dün de hafif pozitif kalırken günü %0,28 oranında artışla 8.955,12 puandan kapattı. Endeksin günlük işlem hacmi 91,2 milyar TL olurken bu işlem hacmi, toplam hacmin %64’ünü oluşturdu.

Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Süper Lig’den çekiliriz’ açıklamasında bulunmuştu.

Koç’un ligden çekilme ihtimalini duyurmasının ardından geçtiğimiz Cuma günü 93,85 seviyesinde olan Fenerbahçe hisse fiyatı Perşembe günü saat 14:00 itibariyle 83,15 seviyesine geriledi.