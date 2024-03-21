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Ali Koç ‘çekiliriz’ dedi, borsa karıştı

Ali Koç ‘çekiliriz’ dedi, borsa karıştı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Mart 2024 - 16:16
Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un ligden çekilme ihtimalini duyurmasının ardından geçtiğimiz Cuma günü 93,85 seviyesinde olan Fenerbahçe hisse fiyatı Perşembe günü saat 14:00 itibariyle 83,15 seviyesine geriledi.

BIST 100 endeksi, Perşembe gününe yüzde 0,9 oranında yükselişle 9.035,94 puandan başladı.

BIST 100, dün de hafif pozitif kalırken günü %0,28 oranında artışla 8.955,12 puandan kapattı. Endeksin günlük işlem hacmi 91,2 milyar TL olurken bu işlem hacmi, toplam hacmin %64’ünü oluşturdu.

Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Süper Lig’den çekiliriz’ açıklamasında bulunmuştu.

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Koç’un ligden çekilme ihtimalini duyurmasının ardından geçtiğimiz Cuma günü 93,85 seviyesinde olan Fenerbahçe hisse fiyatı Perşembe günü saat 14:00 itibariyle 83,15 seviyesine geriledi.

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