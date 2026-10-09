Ali Bilensir’in Öldüğü Kaza Kamerada! Baba ve Oğlunun Savrulduğu Anlar Ortaya Çıktı

Bursa’da seslendirme sanatçısı Ali Bilensir’in hayatını kaybettiği, 13 yaşındaki oğlunun ise ağır yaralandığı motosiklet kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Orhaneli yolu üzerindeki Doğancı Tüneli’nde meydana gelen kazada, karşı yönden gelen otomobilin motosikletle çarpıştığı anlar saniye saniye kaydedildi. Kazaya eşi ve diğer oğluyla birlikte arkadan motosikletle gelirken tanık olan Figen Bilensir’in yaşadığı büyük acı da görüntülere yansıdı.

Feci Kaza Doğancı Tüneli’nde Meydana Geldi

Kaza, 17 Mayıs’ta saat 10.00 sıralarında Bursa’nın Orhaneli yolu üzerindeki Doğancı Tüneli’nde meydana geldi. Orhaneli yönünde ilerleyen Ali Bilensir yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Bilal Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Ali Bilensir ve arkasında oturan 13 yaşındaki oğlu C.B. yola savruldu. Motosiklet ise çarpmanın etkisiyle tünelin duvarına çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ali Bilensir Hayatını Kaybetti, Oğlu Ağır Yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, seslendirme sanatçısı Ali Bilensir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki oğlu C.B. ile otomobil sürücüsü Bilal Ç. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İki çocuk babası olan Bilensir’in vefatı, ailesini ve yakın çevresini yasa boğdu.

Eşi Figen Bilensir Kazaya Gözleri Önünde Tanık Oldu

Kazanın en acı ayrıntılarından biri de Ali Bilensir’in ailesinin olay anında bölgede bulunması oldu. Motosiklet tutkunu olan eşi Figen Bilensir’in, 15 yaşındaki diğer oğlu G.B. ile birlikte arkadan motosikletle geldiği ve kazaya tanık olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kazayı gören Figen Bilensir’in durduğu ve büyük bir şok yaşadığı anlar yer aldı. Sinir krizi geçirdiği belirtilen Bilensir’in çevredeki sürücülerden yardım istediği görüldü.

Motosiklet Festivaline Gidiyorlardı

Profesyonel seslendirme sanatçısı Ali Bilensir’in aynı zamanda bir motosiklet grubunun başkanlığını yaptığı belirtildi. Bilensir’in, 13 yaşındaki oğluyla birlikte Orhaneli’de motosiklet tutkunları ve ailelerinin katılacağı etkinliğe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kazanın ardından söz konusu motosiklet etkinliği iptal edildi.

Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Tüneldeki güvenlik kamerası kayıtlarında, otomobilin kendi şeridinden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptığı anlar görüldü. Çarpışmayla birlikte baba ve oğlunun havaya savrularak yola düştüğü, motosikletin de tünel duvarına çarptığı kaydedildi.

Görüntüler, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin önemli ayrıntıları ortaya koydu.

Otomobil Sürücüsü Önce Tutuklandı, Sonra Tahliye Edildi

Kazanın ardından hastanedeki tedavisinin tamamlanmasıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü Bilal Ç. tutuklandı. Bir süre sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Ali Bilensir Son Yolculuğuna Uğurlandı

İki çocuk babası Ali Bilensir’in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Yıldırım ilçesindeki Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bir motosiklet etkinliğine gitmek üzere ailesiyle yola çıkan Bilensir’in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkması, yaşanan acı olayı yeniden gündeme taşıdı.