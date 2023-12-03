Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı…

‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Cevapsız Çınlama’ gibi şarkılarıyla tanınan Aleyna Tilki, ‘Bir Gün Ol Yerimde’ şarkısıyla gündemdeydi. Şarkısı için verdiği pozları paylaşarak dikkat çeken Tilki’nin elinde sigarayla poz vermesi eleştirildi.

Kem kariyeriyle hem de özel hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, son olarak sosyal medya hesabından soğuyan havalara rağmen denize girdiği anları paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

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Zayıflığıyla dikkat çeken Tilki son olarak ‘Bir Gün Ol Yerimde’ şarkısını çıkararak yine hayranlarını mest etti.

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YİNE POZLARIYLA GÜNDEM OLDU Şarkısı çıkardıktan sonra “Yeni şarkımız ‘Bir Gün Ol Yerimde’ yi nasıl buldunuz? İlk günden trendlere taşıdığınız için, bol bol dinlediğiniz için teşekkür ederim” notuyla pozlarını paylaşan Aleyna Tilki yine çok iddialıydı.

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Minicik eteği ve elinde sigarasıyla pozlar veren Tilki’ye bu pozları yüzünden eleştiri geldi. Şarkıcıya “O sigara hiç olmadı”, “Güzelliğini saçma pozlarınla bozuyorsun”, “Sigara içme” yorumları geldi.

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SEREL YERELİ’DEN YORUM GECİKMEDİ Aleyna Tilki’nin yakın arkadaşı Serel Yereli ise “Melakelere sigara içirten dünya cinlere neler yapmaz” yazdı. Tilki ise bu yoruma “İşte cinler de başka şeyler içiyor maalesef” yanıtını verdi.

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İşte o kareler…

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