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Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı…

Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Aralık 2023 - 13:00

‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Cevapsız Çınlama’ gibi şarkılarıyla tanınan Aleyna Tilki, ‘Bir Gün Ol Yerimde’ şarkısıyla gündemdeydi. Şarkısı için verdiği pozları paylaşarak dikkat çeken Tilki’nin elinde sigarayla poz vermesi eleştirildi.

Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı… - Sayfa 1

Kem kariyeriyle hem de özel hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, son olarak sosyal medya hesabından soğuyan havalara rağmen denize girdiği anları paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

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Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı… - Sayfa 2

Zayıflığıyla dikkat çeken Tilki son olarak ‘Bir Gün Ol Yerimde’ şarkısını çıkararak yine hayranlarını mest etti.

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Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı… - Sayfa 3

YİNE POZLARIYLA GÜNDEM OLDU

Şarkısı çıkardıktan sonra “Yeni şarkımız ‘Bir Gün Ol Yerimde’ yi nasıl buldunuz? İlk günden trendlere taşıdığınız için, bol bol dinlediğiniz için teşekkür ederim” notuyla pozlarını paylaşan Aleyna Tilki yine çok iddialıydı.

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Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı… - Sayfa 4

Minicik eteği ve elinde sigarasıyla pozlar veren Tilki’ye bu pozları yüzünden eleştiri geldi. Şarkıcıya “O sigara hiç olmadı”, “Güzelliğini saçma pozlarınla bozuyorsun”, “Sigara içme” yorumları geldi.

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Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı… - Sayfa 5

SEREL YERELİ’DEN YORUM GECİKMEDİ

Aleyna Tilki’nin yakın arkadaşı Serel Yereli ise “Melakelere sigara içirten dünya cinlere neler yapmaz” yazdı. Tilki ise bu yoruma “İşte cinler de başka şeyler içiyor maalesef” yanıtını verdi.

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Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı… - Sayfa 6

İşte o kareler…

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Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı… - Sayfa 7
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Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı… - Sayfa 8
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Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı… - Sayfa 9
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Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı… - Sayfa 10
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Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı… - Sayfa 11
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Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı… - Sayfa 12
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Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı… - Sayfa 13
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Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı… - Sayfa 14
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Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı… - Sayfa 15
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Aleyna Tilki yeni şarkısı için iddialı pozlar verdi! Serel Yereli kendini tutamadı… - Sayfa 16

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