Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası ortaya çıktı! O isimle aynı mekânda

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında beraat ederek tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi. Kalaycıoğlu’nun İstanbul Ataşehir’de bir mekânda, davanın tanıklarından müzisyen Bertin Yıldız ile birlikte olması dikkat çekti.

Ataşehir’de aynı mekânda görüntülendiler

SnobMagazin’in haberine göre Aleyna Kalaycıoğlu, tahliyesinin ardından ilk kez objektiflere yansıdı. Kalaycıoğlu, Ataşehir’deki bir mekânda cinayet davasında tanık olarak dinlenen müzisyen Bertin Yıldız ile birlikte görüntülendi.

İkilinin aynı mekânda bulunması dikkat çekerken, mekândan ayrı ayrı ayrıldıkları belirtildi. Bertin Yıldız’ı görüntülemek isteyen gazetecileri ise mekân çalışanlarının engellemeye çalıştığı aktarıldı.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ne oldu?

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 19 Mart’ta meydana gelen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili davada karar duruşması görüldü.

Mahkeme heyeti, Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraatine karar verirken Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Tahliye sonrasında ilk kez görüntülenen Kalaycıoğlu’nun Ataşehir’deki mekânda Bertin Yıldız ile birlikte görülmesi, magazin gündeminde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.