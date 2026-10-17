Aleyna Kalaycıoğlu Tahliye Oldu! Annesine Sarıldığı Anlarda Gözyaşlarına Boğuldu

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin davada 7 ay sonra beraat ederek tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu’nun cezaevi çıkışındaki görüntüleri ortaya çıktı. Annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile bir araya gelen Kalaycıoğlu, uzun süre annesine sarılarak gözyaşı döktü. Anne ve kızın buluşmasında yaşanan duygusal anlar dikkat çekti.

Mahkemeden Aleyna Kalaycıoğlu Hakkında Beraat Kararı

Ümraniye’de 19 Mart’ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması, Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme heyeti, Aleyna Kalaycıoğlu’nun “kasten öldürmeye azmettirme” ve “suçu bildirmeme” suçlarından beraatine karar verdi. Davada Alaattin Kadayıfçıoğlu ise “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kadayıfçıoğlu’na ayrıca “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Cezaevi Çıkışında Duygusal Buluşma

Beraat kararının ardından cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu’nu annesi Zuhal Kalaycıoğlu karşıladı. Annesini gördüğü anda ona sarılan Kalaycıoğlu, gözyaşlarını tutamadı.

Uzun süre birbirlerine sarılan anne ve kız, hasret giderdi. Yaşanan duygusal anlar çevrede bulunanların da dikkatini çekti.

Gazetecilerin Sorularını Yanıtsız Bıraktı

Annesiyle bir süre vakit geçiren Aleyna Kalaycıoğlu, daha sonra araca binerek bölgeden ayrıldı. Tahliye sonrasında gazetecilerin sorularına yanıt vermeyen Kalaycıoğlu’nun cezaevi çıkışındaki görüntüleri gündem oldu.

Mahkemenin beraat kararıyla birlikte Kalaycıoğlu’nun tahliyesi ve annesiyle yaşadığı duygusal buluşma, olayın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.