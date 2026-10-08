Aldatılma Konusunda Resti Çekti! Seda Sayan: “Bitti O İş”

Türk sanat müziği ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Seda Sayan, Kafa TV’nin YouTube kanalında katıldığı programda hem serveti hakkında çıkan iddialara hem de özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı. Hakkında yıllardır gündeme gelen yüksek servet rakamlarına tepki gösteren Sayan, geçmişte aldatıldığını da ilk kez bu kadar net ifadelerle anlattı.

Seda Sayan, program sırasında kendisi hakkında magazin basınında yer alan mal varlığı ve kazanç haberlerine değindi. Hakkında zaman zaman “Türkiye’nin en zengin kadını” şeklinde haberler yapıldığını söyleyen ünlü sanatçı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

“Türkiye’nin en zengin kadını benmişim”

Kazancı üzerinden yapılan hesaplamalara tepki gösteren Sayan, magazin basınında kendisinin olduğundan çok daha büyük bir servete sahipmiş gibi gösterildiğini söyledi.

Sayan, “Bazen magazinlere baktığında Türkiye’nin en zengin kadını benim. Ben bunu kabul etmiyorum. Nerede en zengin benim?” sözleriyle hakkında çıkan haberlere itiraz etti.

Yıllardır yalnızca kendi hayatını değil, geniş ailesinin sorumluluğunu da üstlendiğini belirten ünlü isim, kazancını ailesiyle paylaşmayı tercih ettiğini anlattı.

Sayan, ailesinin daha iyi şartlarda yaşamasını istediğini belirterek, “Koskoca bir sülale bakıyorum. Bu işe girdiğimden beri bütün ailenin bütün sorumluluklarını sırtlanmış bir kadın olarak, kendi statünde yaşatmaya önem veriyorsun. Onlar da seninle beraber yürüsün istiyorsun” ifadelerini kullandı.

“Kazandığım para sadece benim için değil”

Kendisinin maddi imkanlarını yalnızca kişisel hayatı için değerlendirmediğini dile getiren Seda Sayan, ailesine destek olmanın kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Sayan, annesi, ablası ve kardeşleri başta olmak üzere ailesinin ihtiyaçları doğrultusunda elinden geldiğince destek verdiğini belirterek, “Gelmezse nasıl olacak? Çünkü çok insan bakıyorum, eksilmeden çoğalıyorlar. Çoğalarak, çoğalarak” dedi.

Ünlü sanatçı, sözlerinin devamında annesi ve ailesi için iyi dileklerini dile getirerek imkanları doğrultusunda herkese ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

Konu aldatma iddialarına gelince sertleşti

Programın ilerleyen bölümünde ise konu bu kez ilişkilere ve aldatma meselesine geldi. Selena Gomez ile Benny Blanco hakkında gündeme gelen aldatma iddialarının da konuşulduğu programda Seda Sayan, aldatmanın sevgi gösterileriyle açıklanamayacağını savundu.

Bir ilişkide ne kadar sevgi gösterildiğinin aldatma davranışını değiştirmeyeceğini söyleyen Sayan, bunun doğrudan kişinin karakteriyle ilgili olduğunu belirtti.

Sayan, “Bu aldatma meselesi kızım karakterle ilgili bir şey. Karakter, tamamen karakter” diyerek düşüncesini oldukça net bir şekilde ortaya koydu.

“Bir kere aldatan bir daha aldatır”

Aldatmanın ardından ilişkinin devam ettirilmesine de karşı çıkan Seda Sayan, kendisine göre aldatmanın affedilmemesi gerektiğini söyledi.

Selena Gomez’in eşini affettiği yönündeki konuşmalar üzerinden değerlendirmede bulunan Sayan, “Bu aldatan adamı da affetmeyeceksin. Bir daha yapacak. Bir kere aldatan bir daha aldatır” ifadelerini kullandı.

Sayan, aldatılan kişinin bu süreçte kendisini sorgulamaması gerektiğini de belirterek, sorumluluğun aldatmayı gerçekleştiren kişide olduğunu savundu.

“İzah etme şansı yok, bitti o iş”

Kendisinin aldatılması halinde nasıl bir tavır sergileyeceği sorulan Seda Sayan ise oldukça kesin konuştu.

Aldatıldığı takdirde karşı tarafa kendisini açıklaması için dahi fırsat vermeyeceğini söyleyen Sayan, “Çünkü aldatıldıysam yokum ki ben orada. Neyini affedeceğim o dangalığın? Dinlemem bile. Ne dinleyeceğim?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Ünlü sanatçı, karşı tarafın kendisine herhangi bir açıklama yapamayacağını belirterek, “Gelip bana izah edemez. Bitti o iş” dedi.

Daha önce boşanılan kişiyle yeniden evlenilmemesi gerektiği yönündeki düşüncesini hatırlatan Sayan, aynı yaklaşımının aldatma konusunda da geçerli olduğunu söyledi.

“Ben de geçmişte aldatıldım”

Programın en dikkat çeken anlarından biri ise Seda Sayan’a kendisinin daha önce aldatılıp aldatılmadığının sorulmasıyla yaşandı.

Ünlü sanatçı, bu soruya kısa ve net bir yanıt vererek geçmişte böyle bir deneyim yaşadığını doğruladı.

Sayan, “E yani tabii ki yaşadım” diyerek daha önce aldatıldığını açıkladı.

Geçmişte yaşadığı bu deneyime rağmen aldatılma konusunda düşüncesinin değişmediğini belirten Sayan, bunun kişinin kendisinde araması gereken bir durum olmadığını söyledi.

“Aldatmak tamamen karakter meselesi”

Seda Sayan, aldatmanın kadın veya erkek fark etmeksizin kişinin karakteriyle bağlantılı olduğunu savundu.

“Her kadının yaşama ihtimali olabilir ama dediğim gibi aldatmak kadın olsun, erkek olsun karakter meselesi” diyen Sayan, sözlerini “Tamamen karakterle ilgili bir şey bu. Karakter zayıflığı” ifadeleriyle tamamladı.

Sayan’ın geçmişte aldatıldığını açıkça dile getirmesi ve aldatma konusundaki keskin tavrı, programın en çok dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.