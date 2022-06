Akşener’den Erdoğan’a sert sözler: Ülkemizi uçuruma sürükleyen tek bir yanlış var, o yanlış sensin

İYİ Parti lideri Akşener’den Erdoğan’a tek adam eleştirisi: Ülkemizi her geçen gün, adım adım uçuruma sürükleyen, tek bir sistem, tek bir adam, tek bir yanlış var. O yanlış sensin, sen. O yanlış sensin Sayın Erdoğan!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i hunharca katleden Cemal Metin Avcı’ya ‘haksız tahrik’le 23 yıl hapis cezası verilmesine tepki göstererek başlayan Akşener, şunları söyledi:

SAPIKLARI YÜREKLENDİRİYORLAR

– Bugün Türkiye’de bir psikopatın 14 yıl sonra sokaklarımızda gezmesine göz yumuyorlar. Kadın katillerine cesaret veriyorlar. Sapıkları yüreklendiriyorlar. Yuh olsun, yazıklar olsun. Türk yargısı için utanç vesikası olarak anılacak bu kararda onayı olan, imzası bulunan herkesi bugün Allah’a havale ediyorum. Ama yarın iki elim de yakalarında olacak.

ADALET TERAZİSİ SİZE DE LAZIM OLABİLİR

– Bu karara imza atanlar sizlere sesleniyorum… Bir gün bu katillerin, bu vicdansızların, bu psikopatların sizlerin de çocuklarını, kardeşlerini, eşlerini bulabileceğinin farkına varırsınız. Umarım bir gün o adalet terazisinin size de lazım olabileceğinin farkına varırsınız.

ÇOK YORULDUK, ÇOK YARA ALDIK

– Bizi yok sayarak, unutturacaklarını sandılar. Bizi yaralayarak, bastıracaklarını sandılar. Bizi öldürerek, eksilteceklerini sandılar. Ama çok yanıldılar. Çünkü her ne kadar, iktidar, kadınları her fırsatta hor görse de, bu kirli zihniyete her fırsatta yol verse de, kadınlara yönelen şiddete her fırsatta göz yumsa da, biz biliyoruz ki artık günleri sayılı. Çok yorulduk, çok yara aldık, çok can kaybettik. Ama artık, çok az kaldı!. O sandık gelecek ve bu kirli zihniyet çekip gidecek. Ve işte o gün geldiğinde yaralarımızı birlikte saracağız.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YENİDEN YAŞATACAK

– Adaleti, özgürlüğü ve güveni birlikte sağlayacağız. Ölümleri, tacizleri, tecavüzleri değil, artık başarılarımızı konuşacağız. İYİ Parti iktidarında; İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak. Kadınlar yeniden konuşacak. Milletimiz yeniden huzur bulacak. Emin olun, çok az kaldı!

BAY KRİZ VE NEBATİ’NİN SAÇMA SAPAN AÇIKLAMALARI

– Her geçen günü yeni bir zamla açıyor, yeni bir kaygıyla bitiriyoruz. Her geçen haftayı da Bay Kriz ve Nebati bakanın saçma sapan açıklamalarını dinleyerek geçiriyoruz. Geçtiğimiz hafta bütçe verileri açıklandı. Bizde bu vesileyle AK Parti iktidarının kobilerimize, esnaflarımıza, ihtiyaç sahiplerine bakışını bir kez daha görme fırsatı elde ettik.

– Bay Kriz’in bütçesinde ülkemizdeki tüm çiftçilere ve öğrencilere ayrılan paranın, Kur Korumalı Mevduat sistemine ödenen paradan daha az olduğuna ibretle şahit olduk. Sözüm ona yeni ekonomi modelinde Türk Lirası çakılmasın diye icat ettiği KKM ucubesi için ödenen para tarıma ve öğrenci burslarına ödenen paranın toplamından daha fazla.

– Milletin varlığına ve dirliğine, bizzat ondan aldığı yetkilerle el koyup, bir avuç beceriksizi, bir milletin tepesine çıkartan, tek bir yanlış var. Devletimizin kurumsallığını, hukukumuzun güvenilirliğini, demokrasimizin geleneğini yok eden tek bir yanlış var.

– Ülkemizi her geçen gün, adım adım uçuruma sürükleyen, tek bir sistem, tek bir adam, tek bir yanlış var. O yanlış sensin, sen. O yanlış sensin Sayın Erdoğan!

KKM’NİN MALİYETİ 230 MİLYAR LİRAYI BULACAK

– Maalesef bu gidişle KKM sisteminin ülkemize maliyeti 230 milyar lirayı bulacak. Bu parayla ülkemizin birçok problemini rahatlıkla çözmek varken Bay Kriz ve arkadaşları sırf fantastik fikirleri bir gün daha yaşayabilsin diye ülkenin kaynaklarını heba ediyor.

BOL MİKTARDA HAMASET VAR

– Yaz aylarının gelişiyle birlikte iklim krizinin yol açtığı görüntüleri izliyoruz. Geçen sene yaşadığımız korkunç günlerin, bir daha tekrar etmemesi için dua ediyoruz. Ancak uzmanlar, Akdeniz’den gelen sıcak hava dalgasının Türkiye’yi de etkisi altına alabileceğini söylüyor. Bu durumun yangınlara ve orman yakan hainlere davetiye çıkaracağı aşikar.

– Nitekim daha dün akşam Marmaris’ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak, hazırlık yok. Yine kontrol odası pozları ve bol miktarda hamaset var. Bu nedenle iktidarı bir kez daha uyarmak istiyorum. Geçtiğimiz sene günlerce yüreğimizi yakan, nefesimizi kesen ve canlarımızı alan yangınlarını unutmadık.

KEPAZELİĞİ UNUTMADIK

– 13 makam aracınız olmasına rağmen ‘Yangın söndürme uçağımız yok’ diyen kepazeliği unutmadık. Siz de unutmayacaksınız. Ağacına, ormanına, cennet doğamıza sahip çıkan milletimizin nasıl yalnız bırakıldığını unutmadık, siz de unutmayacaksınız. Bu sefer çok daha geç olmadan gereken önlemleri alacaksınız. Bu seferde beceriksizliğiniz, ihmaliniz, hatanız yüzünden aynı felaketi yaşarsak bizimde, milletimizin de iki eli yakanızda olacak.