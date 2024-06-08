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Akşener cephesinden açıklama: Davet kimden geldi, görev teklif edildi mi?

Akşener cephesinden açıklama: Davet kimden geldi, görev teklif edildi mi?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Haziran 2024 - 17:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Beştepe’de gerçekleştirdiği görüşme siyasetin gündeminde… İYİ Parti’de rahatsızlığa yol açan görüşmeye ilişkin Akşener’in özel kalem müdürü Esma Bekar’dan açıklamalar var. Bekar, “Görüşme daveti Sayın Cumhurbaşkanı’ndan geldi. Ne bir görev teklifi ne de bir talep gündeme geldi.” dedi.

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