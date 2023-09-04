Aksaray, Nevşehir, Kayseri’de sel felaketi! Ölü ve yaralılar var

Meteorolojinin uyarısının ardından beklenen yağışlar dün geceden itibaren birçok ilde etkili oldu. Aksaray’da şehir genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sağanak kısa sürede sel afetini de beraberinde getirdi. Merkeze bağlı Sevinçli köyü ve Kireçlik mevkiinde aniden bastıran sel suları önce petrol istasyonunu sonra da yolda geçen araçları sular altında bıraktı. Yolda akıntıya kapılan birçok araç yolun hemen yakınında bulunan sulama kanalına ve tarım arazilerine sürüklendi. Bölgedeki birçok belde ve köyde yollar çöktü. Göle dönüşen yollarda adeta can pazarı yaşandı.
Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım, polis, jandarma ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden kurtarma ve sağlık ekipleri sele kapılan araç ve vatandaşları kurtarma çalışması başlattı.
Sel sularına kapılıp araziye düşen araçların birinde bulunan 50’li yaşlarda Gülseren En isimli kadın boğularak hayatını kaybederken, mahsur kalan 13 kişi ekiplerce kurtarıldı. Sele kapılarak hafif şekilde yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kurtarma ekipleri bölgede kayıp olduğu bildirilen bir baba ve çocuğu için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede bulunan köy ve beldelerde de birçok ev sular altında kalırken, AFAD ekipleri evlerde tahliye çalışması başlattı.
NEVŞEHİR’DE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Nevşehir’de saat 20.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi tuz ocağı mevkisinde sel meydana geldi. Şevket Şimşek yönetimindeki 40 EK 339 plakalı otomobil, seyir halindeyken sağanak yağmur başladı. Etkili olan sağanak sele dönüşürken seyir halindeki otomobil de taşkınla sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çiftin bulunması için çalışma başlattı.
Bölgede çalışma yapan ekipler, sel sularına kapılan otomobili boş halde buldu. Sel sularında gözden kaybolan Şevket ve Zöhre Şimşek çiftinin cansız bedenleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından araçlarına 500 metre uzaklıkta bulundu. Çiftin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KAYSERİ’DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Kayseri’de ise akşam saatlerinde sağanak yağmur başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, kent genelinde etkili oldu. Yollar sağanak yağmur nedeniyle göle döndü.
Yeşilhisar, Pınarbaşı, Hacılar ve Bünyan ilçelerinde Sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde dere yatakları taşarak, sele neden oldu. Sel nedeniyle araçlar ve ekili araziler zarar gördü. Vatandaşlar sel sularını cep telefonları ile görüntüledi.