AKP’nin İBB Başkan adayı ankette ortaya çıktı. Erdoğan’ın aklındaki Saray’dan biriydi

ASAL Araştırma, AKP’nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için göstereceği adayı seçmenlere açık uçlu bir şekilde sordu. Anket sonuçlarına göre, yüzde 18.1 oy oranıyla ilk sırada eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yer aldı.