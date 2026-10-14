Akın Gürlek Duyurdu! FETÖ ve DEAŞ’a Darbe: 33 Şüpheli Gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İzmir, Eskişehir ve Ağrı’da dört ayrı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmalarda FETÖ’nün finansal bağlantıları, güncel yapılanması ve DEAŞ’ın finans kaynakları mercek altına alındı.

Terör örgütlerine yönelik dört ayrı operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptığı açıklamaya göre operasyonlar, İzmir, Eskişehir ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ortak çalışmalarıyla terör örgütlerinin finansal faaliyetlerine ve örgütsel yapılanmalarına yönelik önemli adımlar atıldı.

Operasyonlar kapsamında toplam 33 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Bir başka şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ABD’deki şirket üzerinden para transferi iddiası

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ABD’de bulunan FETÖ bağlantılı olduğu belirtilen bir şirket üzerinden para transferleri yapıldığı tespit edildiği açıklandı.

Söz konusu transferlerin, Türkiye’den gönderilen gıda ürünleri karşılığında gerçekleştirildiği ve örgütün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

ByLock, Bank Asya ve HTS kayıtları incelendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir diğer soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik iddiasıyla şüpheliler hakkında incelemeler yapıldı.

Soruşturma kapsamında ByLock yazışmaları, Bank Asya kayıtları ve HTS verilerinin değerlendirildiği bildirildi. İzmir ve Aydın’da üç şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik yürütülen ayrı bir soruşturmada ise örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İzmir merkezli dört ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüphelinin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

Ağrı’da DEAŞ’ın finans kaynakları mercek altında

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ’ın finansman faaliyetlerine yönelik de operasyon düzenlendi.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçlaması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın, örgütün finansal kaynaklarının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütüldüğü belirtildi.

Akın Gürlek: Terör örgütlerinin finans ağlarına müsamaha gösterilmeyecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Gürlek, FETÖ’nün finansal bağlantılarına ve yeniden yapılanma girişimlerine karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, örgütün finans kaynaklarının kurutulmasının ve yasa dışı para akışlarının ortaya çıkarılmasının öncelikli hedefler arasında bulunduğunu ifade etti.

Bakan Gürlek ayrıca operasyonları yürüten Cumhuriyet başsavcılıklarına, Emniyet ve Jandarma personeline teşekkür etti.

Üç ilde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.