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Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Haziran 2024 - 14:59

Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez uzun zaman sonra Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Gözlerden uzak yaşayan ve ekrandan da uzak olan Sönmez vaktinin çoğunu yurt dışında geçirdiğini söyledi.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 1

Levent Ülgen, Zeki Alasya, Cezmi Baskın ve Onur Şan gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı’nda yer alan oyuncuların şimdilerde ne yaptığı ve son halleri merak konusu oluyor.

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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 2

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Akasya Durağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez son olarak Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 3

Gözlerden uzak olan Pelin Sönmez “Daha çok yurt dışında oluyorum burada bir sinema filmi çektim” dedi.

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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 4

Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez değişimiyle de sosyal medyayı salladı. Sönmez aktif olarak oyunculuk yapmadığını da söyledi.

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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 5

Güzel isim “Dizide olmak istemiyorum çünkü çok fazla ve yoğun. O yüzden sinema filmi yapmaya çalışıyorum” dedi.

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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 6

Öte yandan ünlü oyuncu Instagram hesabından cesur fotoğraflarını paylaşmaktan geri durmuyor. İşte onlardan bazıları…

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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 7
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 8
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 9
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 10
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 11
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 12
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 13
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 14
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 15
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 16
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 17
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 18
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 19
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 20
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 21
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 22
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 23
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 24
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 25
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 26
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 27
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 28
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 29
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 30
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 31
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 32
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 33
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 34
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 35
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 36
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 37
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 38
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 39
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 40
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 41
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 42
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 43
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 44
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 45
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 46
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 47
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 48
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle şok etti! Yıllar sonra ortaya çıktı - Sayfa 49
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