Akasya Durağı’nın çaycı Ali Kemal’in son hali şoke etti

Fenomen dizilerden biri olan Akasya Durağı’nda çaycı Ali Kemal’e hayat veren Ateş Fatih Uçan bu rolüyle hafızalara kazındı. Esprili yaklaşımı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Uçan’ın son halini görenler çok şaşırdı.