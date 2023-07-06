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Akasya Durağı’nın çaycı Ali Kemal’in son hali şoke etti

Akasya Durağı’nın çaycı Ali Kemal’in son hali şoke etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Temmuz 2023 - 10:01
Akasya Durağı dizisi bir döneme damga vuran unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Oyuncuları arasında ünlü isimlerin yer aldığı dizide çaycı Ali Kemal’e Ateş Fatih Uçan hayat veriyordu. Yıllara meydan okuyan Uçan’ın son hali ağızları açık bıraktı. Ünlü ismin eşine yazdığı yorumlar dikkat çekti.
Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'in son hali şoke etti - Sayfa 1

Fenomen dizilerden biri olan Akasya Durağı’nda çaycı Ali Kemal’e hayat veren Ateş Fatih Uçan bu rolüyle hafızalara kazındı. Esprili yaklaşımı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Uçan’ın son halini görenler çok şaşırdı.

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Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'in son hali şoke etti - Sayfa 2

2008-2012 yılları arasında yayınlanan komedi ve aile türündeki Akasya Durağı’nın oyuncuları arasında Aslı Altaylar, Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen gibi ünlü isimler yer alıyordu.

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Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'in son hali şoke etti - Sayfa 3

Dizide çaycı Ali Kemal’e hayat veren Ateş Fatih Uçan sevilen isimlerden biriydi.

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Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'in son hali şoke etti - Sayfa 4

Şimdilerde 45 yaşında olan Uçan sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

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Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'in son hali şoke etti - Sayfa 5

İstanbul Üniversitesi’nde Radyo Televizyon bölümü mezunu olan ünlü ismin eşi ile yaptığı iddialı paylaşımları ile dikkat çekiyor.

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Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'in son hali şoke etti - Sayfa 6

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Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'in son hali şoke etti - Sayfa 7

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