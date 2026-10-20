Akaryakıtta Büyük İndirim! Benzinin Litresi Bir Gecede 4,30 TL Düştü

Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu’da ABD ile İran arasında yükselen gerilim nedeniyle sert dalgalanmaların yaşandığı petrol piyasasında, son gelişmelerin ardından fiyatlarda geri çekilme görüldü. Brent petrolün varil fiyatının 105 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle birlikte benzin fiyatlarında indirime gidildi.

Benzine 4,30 TL indirim geldi

20 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 4,30 TL indirim uygulandı. İndirim, akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına yansıdı.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilikte, ABD yönetiminden gelen açıklamalar ve Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili gelişmelerin de etkili olduğu belirtildi. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarında indirim beklentilerini artırdı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

Benzine yapılan indirimin ardından 20 Ekim itibarıyla üç büyük şehirde açıklanan güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 79,60 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 79,40 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 80,60 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 80,80 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL

Akaryakıt fiyatlarında gözler petrol piyasasında

Benzine yapılan 4,30 TL’lik indirim sürücülere bir nebze nefes aldırırken, akaryakıt fiyatlarının seyrinde Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler belirleyici olmaya devam ediyor.

Petrol piyasalarındaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağı yakından takip ediliyor. Fiyatlar, dağıtım şirketleri ve illere göre farklılık gösterebiliyor.