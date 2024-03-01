AKADEMİSYEN TÜMAY ÖZOKUR’UN “GENÇ OYUNCULARI” SERTİFİKALARINI ALDILAR!

Türkiye’nin en eski ve köklü akademisi Tümay Özokur Akademi 11 yıldır eğitim hayatına kesintisiz devam ediyor… Pandemi döneminde ara verdiği eğitim sonu sertifika törenlerinden birini, önceki gün Akasya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi…

Sıralarda heyecanla bekleşen öğrencilerinin gözlerine bir öğretmen, bir anne sevgisiyle bakan Tümay Özokur “Yol arkadaşlarım” diyerek tek tek tanıtıp sahneye davet ettiği eğitmenleriyle büyük heyecan yaşadı…

Sektörde isim yapmış yönetmenlerin, yapımcıların katılımıyla güç bulan sertifika töreninde genç oyuncular sahneye çıktılar… Dizi film senaryolarından planların canlandırıldığı özel film gösterisi de büyük alkış aldı…



Sahnede 11 yıllık emeği için hayalinin Tümay Özokur Üniversitesi kurmak olduğunu söyleyen “Büyük Usta” eğitmenleri ve öğrencileriyle anılara geçecek önemli bir fotoğraf karesinde yer aldı…

Sertifika programına katılan öğrencilerin emeklerinin taçlandırıldığı sertifikaların dağıtıldığı törene

Umut Gelgör (yönetmen ), Bülent İşbilen (yönetmen), Yasemin Türkmenli (yönetmen), Atıl İnanç (yönetmen), Sinan Biçici (yönetmen), Aytaç Akdağ (yapımcı), Senem Taşdemir ( kanal yöneticisi), Aylin Biçici (oyuncu), Savaş Kalafat (TV Kanal yöneticisi)… Eğitmenler: Kubilay Karslıoğlu, Saydam YENİAY, Mine Tüfekçioğlu, Mehmet Selçuk bilge, Melike Durak Aras, Kenan Doğru, Nazlı Uğurtaş

Akademi öğrencisi Berceste Kalafat, Babası Gazeteci-yazar Savaş Kalafat’ın elinden sertifikasını aldı.

Akademi müdürü Emel Şavklı’nın pozitif kişiliği konuklara olan ilgisi çok alkış aldı… Tümay Özokur iş ortağı Tules Evren’e teşekkür etti. Sözlerinin içinde “ Akasya Kültür Merkezi bizi sahnesinde misafir etti Cengiz Şahin ve Baransel Gürsoy ve de ekibine teşekkürler” diyerek töreni sonlandırdı…