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AK Partili isim MHP’li başkanı genel merkeze şikayet etti! ‘Şebeke kumpasına maruz bırakılmamalı…’

AK Partili isim MHP’li başkanı genel merkeze şikayet etti! ‘Şebeke kumpasına maruz bırakılmamalı…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Aralık 2023 - 9:34
AK Partili Özyavuz, MHP’li belediye başkanını genel merkeze böyle şikâyet etti: “Memleketin durumu baba milletvekili, oğul belediye başkanı, amca ilçe başkanı, yeğen il başkanı gibi bir şebeke kumpasına maruz bırakılmamalıdır”

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