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AK Partili isim 7 yıl sonra istifa etti! Sosyal medyadan duyurdu…

AK Partili isim 7 yıl sonra istifa etti! Sosyal medyadan duyurdu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Şubat 2024 - 16:24

2017 yılından beri AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapan Mehmet Bayar, istifasını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

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