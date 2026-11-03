AK Parti’den İstanbul Paylaşımı! Erdoğan’ın Yer Aldığı Animasyon Gündem Oldu

AK Parti’nin resmi sosyal medya hesabından İstanbul ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi geçmişine ilişkin dikkat çeken bir animasyon videosu paylaşıldı. Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini konu alan görüntülerde, AK Parti iktidarı döneminde hayata geçirilen projelere de yer verildi. Paylaşımda ise “Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz mücadeleyi seçtik.” ifadeleri kullanıldı.

Türk siyasetinde belediyeler ve yerel yönetimler üzerinden yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini korurken, AK Parti’den İstanbul’a yönelik yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. Partinin resmi hesabından yayımlanan animasyon videosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden kesitlerle başladı.

Animasyon videosunda Erdoğan’ın İstanbul yılları canlandırıldı

Videoda, Erdoğan’ın bir aracın arka koltuğunda seyahat ettiği sırada belediye başkanlığı adaylığı için kendisine telefon geldiği sahne yer aldı. Söz konusu telefon görüşmesinin ardından Erdoğan’ın, “Biz bu şehir için gecemizi, gündüzümüze katmaya hazırız” sözlerini söylediği görüldü.

Animasyonda İstanbul’un geçmişteki altyapı ve ulaşım sorunlarına gönderme yapan görüntüler de kullanıldı. Çamurlu ve bakımsız yolların, Erdoğan’ın attığı adımlarla değiştiği bir anlatım tercih edildi.

Türkiye’de hayata geçirilen projelere yer verildi

Videonun devamında AK Parti döneminde Türkiye’de gerçekleştirilen çeşitli yerli ve milli projeler gösterildi. Böylece paylaşımda, İstanbul’daki belediye başkanlığı döneminden başlayarak ülke genelindeki projelere uzanan bir anlatım oluşturuldu.

“Biz kolayı değil, zoru seçtik”

Animasyon boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yolculuğu ve mücadele vurgusu içeren sözleri kullanıldı. Videoda Erdoğan’ın, uzun ve zorlu bir yola çıktıklarını belirterek şu ifadeleri söylediği duyuldu:

“Bu yol uzaktır. Menzili çoktur. Geçidi yoktur. Derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın, menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktık.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boyun eğdik.

Anam olsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye’ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız.”

AK Parti’nin paylaşımı, İstanbul’un geçmişi ve partinin iktidar dönemindeki çalışmalarını öne çıkaran mesajıyla sosyal medyada gündeme geldi.