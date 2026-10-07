AK Parti’den dikkat çeken mesaj! İzmir Marşı’nı açıp tarihi verdiler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki kulislerin yoğunlaştığı 6 Ekim akşamında, AK Parti’nin resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaşıldı. İzmir Marşı’nın kullanıldığı videonun sonunda 7 Ekim 2026 tarihinin yer alması, paylaşımın Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımına ilişkin bir mesaj olarak yorumlanmasına neden oldu.

Videonun paylaşılmasının ardından siyasi kulislerde hareketlilik artarken, gelişmelerin adresi 7 Ekim’de yapılacak AK Parti programlarına çevrildi. Nitekim 7 Ekim’de Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi’ne geldi ve daha sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılarak AK Parti’ye katıldı.

AK PARTİ’DEN DİKKAT ÇEKEN İZMİR VİDEOSU

AK Parti’nin resmi sosyal medya hesabından 6 Ekim akşamı paylaşılan yaklaşık 30 saniyelik videoda İzmir’e ilişkin dikkat çekici görüntülere yer verildi.

Kum saati emojisiyle paylaşılan videonun ilk bölümünde çöp yığınlarının ve kentin çeşitli noktalarındaki olumsuz görüntülerin bulunduğu sahneler kullanıldı. Ardından görüntüler değişti; çöp ve sorunlu alanların yerini güneşli görüntüler, yeşil alanlar ve açan çiçekler aldı.

Videonun arka planında ise İzmir Marşı’nın melodisi kullanıldı.

Paylaşımın en dikkat çekici bölümü ise videonun sonunda yer alan “07.10.2026” tarihi oldu. Tarihin paylaşımda açık şekilde gösterilmesi, AK Parti ile Cemil Tugay arasında günlerdir konuşulan siyasi geçiş iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

GÖZLER CEMİL TUGAY’A ÇEVRİLDİ

Cemil Tugay, Haziran 2026’da CHP’den istifa ederek görevini bağımsız sürdürmeye başlamıştı. Son dönemde ise Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki kulis bilgileri yoğunlaşmıştı.

Tugay’ın 7 Ekim’de AK Parti’ye katılacağı ve rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı yönündeki haberler, video paylaşımından önce de gündemdeydi. AK Parti’nin İzmir Marşı eşliğinde hazırladığı ve özellikle 7 Ekim tarihini öne çıkardığı video ise bu iddiaların ardından dikkat çekici bir siyasi mesaj olarak değerlendirildi.

TUGAY AK PARTİ GENEL MERKEZİ’NE GELDİ

Beklenen gelişme 7 Ekim sabahı yaşandı.

Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. Basın mensuplarının “İzmirlilere mesajınız olacak mı?” sorusuna ise “İzmir’i çok seviyorum” yanıtını verdi.

Tugay’ın Ankara’daki programı öncesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmeye çevrildi.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Günün ilerleyen saatlerinde Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımı resmileşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tugay’a AK Parti rozetini taktı.

Böylece CHP’den istifa ettikten sonra görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti saflarına katılmış oldu.

Tugay’ın AK Parti’ye geçişi, İzmir siyaseti açısından dikkat çeken bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

“7 EKİM” DETAYI GÜNDEM OLMUŞTU

AK Parti’nin bir gün önce yayımladığı videonun sonunda yer alan “07.10.2026” tarihi, paylaşımın en çok konuşulan ayrıntısı olmuştu.

Videonun İzmir görüntüleri, İzmir Marşı ve tarih detayı birlikte değerlendirildiğinde, paylaşımın ertesi gün gerçekleşmesi beklenen siyasi gelişmeye gönderme yaptığı yorumları yapılmıştı.

7 Ekim’de Tugay’ın AK Parti Genel Merkezi’ne gelmesi ve ardından Erdoğan tarafından rozetinin takılmasıyla birlikte videodaki tarih detayı da siyasi kulislerdeki gelişmeyle örtüşmüş oldu.

İZMİR SİYASETİNDE YENİ DÖNEM

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kent siyaseti açısından yeni bir siyasi tablo ortaya çıktı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tugay, daha sonra CHP’den ayrılarak bağımsız bir siyasi çizgide devam etmişti.

7 Ekim 2026 itibarıyla AK Parti’ye katılan Tugay’ın bundan sonraki süreçte İzmir’e ilişkin projeleri, belediye yönetimi ve merkezi hükümetle ilişkileri kapsamında atacağı adımlar siyasi gündemin önemli başlıkları arasında yer alacak.

AK Parti’nin İzmir Marşı eşliğinde hazırladığı video ise Tugay’ın katılımının hemen öncesinde verilen dikkat çekici siyasi mesajlardan biri olarak gündemdeki yerini aldı.