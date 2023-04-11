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AK Parti’de yeni yüzler

AK Parti’de yeni yüzler
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11 Nisan 2023 - 12:35

Üç dönem kuralı uygulanan AK Parti mevcut milletvekillerinin yüzde 65’ini değiştirirken yeni yüzlerle seçim meydanına çıkmaya hazırlanıyor. Adaylar arasında ekranlardan da tanınan ünlü kalp doktoru Prof. Dr. Halit Yerebakan da yer aldı.

– 23. ile 24. dönemde Şanlıurfa Milletvekili olan ve Çin’de en uzun süre kalan Büyükelçi Abdulkadir Emin Önen, yeniden aday gösterildi. Önen, Şanlıurfa 2. sıradan milletvekili adayı oldu.

– Türkiye’de kalp-damar cerrahisi alanında yaptığı çalışmalarla adını duyuran Prof. Dr. Halit Yerebakan, AK Parti İstanbul 2. bölge 2. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi.

 

AK Parti’de yeni yüzler

Prof. Dr. Halit Yerebakan

 

20 İL BAŞKANI

– Milletvekili olmak için istifa eden il başkanlarından 14’ü aday gösterilmezken, 20’si listede kendine yer buldu: “Eyüp Özke-çeci (Gaziantep 2. sıra), Hüseyin Altınsoy (Aksaray 2. sıra), İbrahim Ethem Taş (Antalya 6. sıra), Kaan Koç (Ardahan 1. sıra), Ömer Özmen (Aydın 3. sıra), Turhan Kalaycı (Bartın 2. sıra), Volkan Mengi (Burdur 3. sıra), Yusuf Ahlatcı (Çorum 1. sıra), Mehmet Emin Öz (Erzurum 3. sıra), Celalettin Köse (Gümüşhane 1. sıra), Abdulmuttalip Özbek (Hakkâri 1. sıra), Osman Zabun (Isparta 2. sıra), Kerem Ali Sürekli (İzmir 2. Bölge 5. sıra), Mehmet Ellibeş (Kocaeli 8. sıra), Faruk Kılıç (Mardin 1. sıra), Kadem Mete (Muğla 1. sıra), Ersan Aksu (Samsun 5. sıra), Hakan Aksu (Sivas 2. sıra), Mestan Özcan (Tekirdağ 1. sıra), Kayhan Türkmenoğlu (Van 2. sıra)”

 

AK Parti’de yeni yüzler

Abdulkadir Emin Önen

 

– Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen mevcut Ankara milletvekillerinden Mücahit Arslan aday gösterilmedi.

– Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kocaeli Üniversitesi eski rektörü Sadettin Hülagü Kocaeli’nden, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi de Konya’dan listeye giren isimlerden.

– Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Müşaviri Zeki Korkutata Bingöl 2. sıradan, MKE Genel Müdür Yardımcısı Ali Keskinkılıç Karabük 2. sıradan ve Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir Bilecik 1. sıradan aday gösterildi.

 

DEPREM BÖLGESİNDEKİ VEKİLLER DE YENİLENİYOR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki AK Parti listelerinde önemli değişiklikler yaptı. Listede, 11 ildeki 47 milletvekilinden 36 ismin yerini yeni adaylar aldı. Aday yapılmayanlar arasında sosyal medyada A4 kâğıdı üzerinde Kahramanmaraş’ta yapılacakları gösteren Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de yer aldı. Depremde ailesinden 11 kişiyi kaybeden Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı (MDK) Abdulkadir Özel Hatay’dan, Ali Şahin ile Derya Bakbak Gaziantep’ten, Mehmet Ali Cevheri ise Şanlıurfa’dan yeniden aday gösterildi.

 

AK Parti’de yeni yüzler

Hüseyin Yayman

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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