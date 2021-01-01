AK Parti ve Erdoğan’a Ankara Anketinde Büyük Şok

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Araştırmada kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP 31,2’lik oyla Başkent’te birinci parti olarak çıktı. İYİ Parti’nin ise oylarını yüzde 20 bandına taşıması dikkat çekti.
Yurttaşların yüzde 62,6’sı, Yavaş’a destek vererek “olumlu” yönde kanaat bildirdi.
Yurttaşların yüzde 54,8’inin hükümetin performansını “başarısız” bulması, araştırmada bir diğer dikkat çeken nokta oldu.
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