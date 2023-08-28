AK Parti MKYK Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündemde neler var?

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesini, 7 Ekim günü yapılacak olan AK Parti kongresi oluşturuyor.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) bugün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Bugünkü toplantı 7 Ekim günü yapılacak AK Parti olağanüstü kongresi öncesindeki son toplantı olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda MKYK üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkür edecek.
7 Ekim’deki kongrede MKYK üyelerinin birkaçı dışında, büyük bölümünün değişmesi bekleniyor.
Bugünkü toplantının ana gündem maddesi, 7 Ekim’deki kongre olacak. Kongre sürecinin değerlendirilmesiyle birlikte, alınması gereken bazı kararlar bulunuyor. O kararların bugünkü toplantıda oylanması bekleniyor.