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AK Parti Medyasında Panik !

AK Parti Medyasında Panik !
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25 Ekim 2021 - 14:15

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdullah Şanlıdağ, seçmenlerin sosyolojik tabanlarını incelediği bir yazı kaleme aldı.

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, bugünkü yazısında AKP ve CHP seçmeninin sosyolojik tabanını değerlendirdi.

Muhafazakâr seçmenin en fazla tercih ettiği siyasi partinin AKP olduğunu yazan Şanlıdağ, “Ak Parti’nin seçmeni, merkez sağ seçmen olup biraz pragmatisttir. CHP tabanı ise ideolojik düşünür” dedi.

Türkiye’nin seçmen profilinin belli olduğunu ve bu şartlarda CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olma ihtimalinin sıfır olduğunu savunan Şanlıdağ, AKP’nin bugün ile iktidara geldiği 2002’deki oy oranı arasında çok bir fark bulunmadığını yazdı.

“AKP seçmen profilinde değişme var” diyen Şanlıdağ, “Milli Görüş partisinde (2000’li yıllar öncesi)ideoloji esastı. Dava adamlığı baskındı. Ak Parti’nin omurgasını oluşturan seçmen profili; Anadolu insanı, köylü, kentli, alaylı, mektepli ve biraz da muhafazakar eğilimli. İktidarın yumuşak karnı hayat pahalılığı, yani ekonomidir. Vatandaş, çarşıya indiğinde bir poşet gıdaya 100 lira ödüyorsa, cebine bakar. Evladı işsiz kalmış, dolar 10 lirayı, mazot 8 lirayı bulmuşsa, cebine bakar. Lütfen göz ardı etmeyelim, vatandaş haklı.”

Herkesin muhalefetin ne dediğine baktığını yazan Şanlıdağ,

“Gelelim yüzleşmemiz gereken soruna. Ülkede bir pahalılık olduğu gerçeğini görelim ve ona göre hareket edelim. Bu zamlar nereye kadar gider ve bir çözümü yok mudur?

Ak Parti’nin ivedi olarak yapması gereken, freni patlayan ekonomiyi düzeltmek ve vatandaşı rahatlatmak olmalıdır. Savunma sanayi, barajlar, yollar, köprüler, hızlı tren ve Kanal İstanbul gibi projeler iktidarda kalmakla tamamlanacak olan şeyler. Şimdi ekonomiyi rahatlatmanın ve tabanın sesine kulak vermenin zamanıdır” diye yazdı.

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