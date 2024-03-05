AK Parti içinde yapılan ‘eleştiriler’ ortaya çıktı! ‘Seçim mağlubiyeti endişesi…’

Gazeteci Nuray Babacan, bugünkü yazısında AK Parti içindeki endişeleri köşesine taşıdı.
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AK Parti kulislerindeki seçim mağlubiyet endişesini aktardığı bugünkü yazısında, parti içinde getirilen eleştirileri 3 ana hatta topladı.
Nuray Babacan’ın aktardığına göre, AK Parti’deki eleştiriler şöyle:
1- İdeal adayları bulup çıkartamadık. Adayların yanlış belirlenmesinden çok, aday adaylarının yeterince iyi olmaması sorunu yaşadık. Güçlü ve dinamik isimler bulamadık. Her aday, diğerlerinden iyi olduğu için gösterildi.
2- Kampanyalarda vadettiklerimiz halka çok bildik ve tanıdık geliyor. Bunca seçimin ardından söylenecek yeni bir söz kalmadı. Zaten genel seçimlerden yeni çıktığımız için seçmene her şey bildik geliyor. İnandırıcılık sorunu yaşanıyor.
3- Muhalefete yönelik son seçimlerde kullanılan ‘teröristlerle iş birliği yapıyorlar’ algısı artık iş yapmıyor. Güvenlik ve savunma alanında atılan adımlar eskisi gibi coşku yaratmıyor, ekonomik krizin gölgesinde kalıyor. Türk astronot ve ilk savaş uçağı Kaan’ın yarattığı rüzgar ise bir yere kadar.