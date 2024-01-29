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AK Parti Eskişehir il başkanı görevden alındı

AK Parti Eskişehir il başkanı görevden alındı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Ocak 2024 - 10:25

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, yerel seçime 63 gün kala görevden alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kentte partisinin adaylarının tanıtım toplantısına katılmıştı.

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