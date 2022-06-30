AJDA PEKKAN İBRAHİM TATLISES GÜNAY HABER BODRUM’DA İMPARATOR VE ÇEŞME’DE SUPER STAR’DAN BÜYÜK AÇILIŞ!

Türkiye’nin en eski ve kült mekânı Günay Restaurant bu yaz sevenlerine bir sürpriz daha yapıyor.

İstanbul, Ankara ve Yalıkavak’tan sonra Çeşme’ye de 2 Temmuz Cumartesi akşamı Ajda Pekkan ve Cenk Eren ile merhaba diyor.

Yaz sezonuna iddialı bir açılış ile başlayan Günay Çeşme, yaz boyunca Türk ve Dünya starları ile müdavimlerine benzersiz yaz akşamları yaşatacak.

Aynı gün Yalıkavak Günay ise İmparator İbrahim Tatlıses ile kapılarını açıyor. Yalıkavak Günay yenilenen dekorasyonu ve mutfağı ile dünya standartlarında konsepti ile misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Yaz sezonuna iddialı bir açılış ile başlayan Günay Çeşme ve Yalıkavak, yaz boyunca Türk ve Dünya starları ile müdavimlerine benzersiz yaz akşamları yaşatacak.

Sezon boyunca Ajda Pekkan & Cenk Eren, İbrahim Tatlıses, Nancy Arjam, Antonis Remos, Uğur Aslan ile Bir Arabesk Gecesi, Volkan Konak, Selami Şahin & Melek Mosso, Şevval Sam, Ziynet Sali & Vasilis Saleas, Zara, Gülben Ergen gibi birçok sürpriz ismi ağırlayacak.