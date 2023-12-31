Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Aile’nin yıldızının başı dertte! Sosyal medyadan isyan etti: ‘Mahkemelik olmanızı istemem’

Aile’nin yıldızının başı dertte! Sosyal medyadan isyan etti: ‘Mahkemelik olmanızı istemem’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
31 Aralık 2023 - 12:14

Aile dizisindeki Cihan karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Nejat İşleri sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Aile'nin yıldızının başı dertte! Sosyal medyadan isyan etti: 'Mahkemelik olmanızı istemem' - Sayfa 1

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Nejat İşler’in başı adına açılan sahte hesaplarla dertte. Paylaşımların boyutunun çevresindekileri de rahatsız edecek boyuta geldiğini açıklayan ünlü oyuncu, sosyal medyadan isyan etti.

15

Aile'nin yıldızının başı dertte! Sosyal medyadan isyan etti: 'Mahkemelik olmanızı istemem' - Sayfa 2

EKRANLARIN ARANAN YÜZÜ
Türk sinema ve dizi sektörünün aranan isimlerinden biri olan Nejat İşler son olarak Show TV’de yayınlanan Aile dizisi ile hayranlarının karşısına çıktı. Aile dizisinde cihan Soykan karakterine hayat veren ünlü oyuncu, performansıyla izleyicilerden tam not almayı başardı.

25

Aile'nin yıldızının başı dertte! Sosyal medyadan isyan etti: 'Mahkemelik olmanızı istemem' - Sayfa 3

“İLK İŞ GÜNÜNE KADAR…”
Sosyal medyayı pek aktif kullanmayan Nejat İşler, son paylaşımıyla gündem oldu. Adına birçok sahte hesap açıldığını ve kendisi yazıyormuş gibi paylaşımlar yapıldığını belirten ünlü oyuncu bu duruma isyan etti.

35

Aile'nin yıldızının başı dertte! Sosyal medyadan isyan etti: 'Mahkemelik olmanızı istemem' - Sayfa 4

@nctisler kullanıcı adıyla yaptığı paylaşıma, ‘Sosyal medyada benim adıma hesap açıp, ben yazıyormuşum gibi yazan tüm sahte hesaplara sesleniyorum. Önümüzdeki ilk iş gününe kadar hesapları kapatın lütfen. Zira ırkçı söylemler artık sadece bana değil çevreme de zarar vermeye başladı. Eğer biraz vicdanınız varsa hesapları kapatın. Mahkemelik olmanızı istemem. Nejat İşler’ notunu düştü.

45

Aile'nin yıldızının başı dertte! Sosyal medyadan isyan etti: 'Mahkemelik olmanızı istemem' - Sayfa 5

Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Nejat İşler’in @nctisler Instagram hesabında 188 bin takipçisi bulunuyor.

55
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk-İş: Yoksulluk sınırı 47 bin lirayı geçti!Türk-İş: Yoksulluk sınırı 47 bin lirayı geçti!
Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlandı!Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlandı!
İsrail Başbakanı Netanyahu tarih verdi: Savaş birkaç ay daha sürecek!İsrail Başbakanı Netanyahu tarih verdi: Savaş birkaç ay daha sürecek!
Demet Özdemir’den ses getirecek Atatürk paylaşımıDemet Özdemir’den ses getirecek Atatürk paylaşımı
İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti’den ilk açıklamaİptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Google’dan yeni yıla özel ‘doodle’!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türk-İş: Yoksulluk sınırı 47 bin lirayı geçti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsrail Başbakanı Netanyahu tarih verdi: Savaş birkaç ay daha sürecek!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hugo Lloris, 11 yıl sonra Tottenham’a veda etti: Yeni takımı belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir’den ses getirecek Atatürk paylaşımı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Leman Sam’dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aile’nin yıldızının başı dertte! Sosyal medyadan isyan etti: ‘Mahkemelik olmanızı istemem’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mabel Matiz’den hayranları için yeni şarkı: ‘Bu yoktu içimden geldi’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SPK güncelledi: Halka arz şartları değişti
SON DAKİKA HABERLERİ
Gazze gerekçe gösterilerek ülkede yılbaşı kutlamaları yasaklandıAralık 29, 2023-2:27 pm
İsrail’in Gazze’de katlettiği çocuk sayısı ortaya çıktıAralık 29, 2023-2:06 pm
Resmi ilan fiyat tarifesi değiştiAralık 29, 2023-10:09 am
29 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Aralık 29, 2023-10:07 am
Heyelan iki şehrin bağlantısını kesti 3 kişiyi yaraladıAralık 29, 2023-10:06 am
Dolarda yeni rekor: Zirveyi gördü!Aralık 29, 2023-10:00 am
Avrupa Merkez Bankası üyelerinden 2024’te indirim beklemeyin uyarısıAralık 29, 2023-9:45 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !