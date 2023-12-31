Aile’nin yıldızının başı dertte! Sosyal medyadan isyan etti: ‘Mahkemelik olmanızı istemem’

@nctisler kullanıcı adıyla yaptığı paylaşıma, ‘Sosyal medyada benim adıma hesap açıp, ben yazıyormuşum gibi yazan tüm sahte hesaplara sesleniyorum. Önümüzdeki ilk iş gününe kadar hesapları kapatın lütfen. Zira ırkçı söylemler artık sadece bana değil çevreme de zarar vermeye başladı. Eğer biraz vicdanınız varsa hesapları kapatın. Mahkemelik olmanızı istemem. Nejat İşler’ notunu düştü.