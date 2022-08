Aile dizimi nedir, nasıl yapılır? Aile dizimi terapisi ile ilgili bilgiler

AİLE DİZİMİ NEDİR?

Aile Dizimi, Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından ortaya atılan psikoterapi yöntemidir.

Terapinin çıkış noktası her birimizin, hem de kuşaklar öncesinden başlayarak, ailemizdeki her birey ile bir bağımız olduğudur. Yani yetişkinler olarak bugün aldığımız her doğru-yanlış karar, olumlu ya da olumsuz davranışlarımız, sorunlarımız veya korkularımız aslında atalarımızdan mirastır.

Aile içinde yaşanan her durum aile fertlerinin DNA’larına kazınmakta ve nesilden nesle aktarılmaktadır.