Aile dizimi nedir, nasıl yapılır? Aile dizimi terapisi ile ilgili bilgiler

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AİLE DİZİMİ NASIL YAPILIR?

Aile, arkadaş ya da sevgililik ilişkilerinde, istemeden, kişi/kişilerden ‘kaçma’, ‘bağlanamama’ gibi anlamlandırılamayan durumlar, aile dizimi ile analiz edilmektedir.

Aile dizimi ile bu sorunun temeline inilmekte ve sorunun kaynağı araştırılmaktadır. Bu ‘kaçma’ halinin atalardan miras olup olmadığı, aile dizimi ile öğrenilebilmektedir.

Örneğin bir danışanın büyük büyük dedesinin canını kurtarmak için savaştan kaçtığı ve o kaçma halinin de genetik miras olarak, davranış biçimi şeklinde danışana miras kaldığı bu yöntemle öğrenilebilmektedir.

Bu terapi bireysel ve grup terapi şekilleri ile uygulanıyor. Terapi sırasında dizimi yapılan kişinin kendisin ve dizimdeki yakınları temsil edecek kişilere ihtiyaç vardır.