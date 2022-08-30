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Aile dizimi nedir, nasıl yapılır? Aile dizimi terapisi ile ilgili bilgiler

Aile dizimi nedir, nasıl yapılır? Aile dizimi terapisi ile ilgili bilgiler
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30 Ağustos 2022 - 17:41

Aile dizimi, merak edilen konulardan biri. Psikoterapist Bert Hellinger tarafından ortaya atılan yöntem, aile bireylerinin kuşaklar boyu birbirine görünmez bir bağla bağlı olması görüşüne dayanıyor. Peki Aile dizimi nedir, nasıl yapılır? Aile dizimi terapisi ile ilgili bilgiler…

1/3Aile dizimi nedir, nasıl yapılır Aile dizimi terapisi ile ilgili bilgiler

Aile dizimi terapisi hakkında detaylar araştırılıyor. Bu psikoterapi yöntemine göre geçmişten gelen olayların kişiyi etkilediğine ve sorunun belirlenip çözülmesiyle giderilebileceği öngörülüyor. İşte Aile dizimi terapisi hakkında merak edilenler…

2/3AİLE DİZİMİ NEDİR

AİLE DİZİMİ NEDİR?

 

Aile Dizimi, Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından ortaya atılan psikoterapi yöntemidir.

Terapinin çıkış noktası her birimizin, hem de kuşaklar öncesinden başlayarak, ailemizdeki her birey ile bir bağımız olduğudur. Yani yetişkinler olarak bugün aldığımız her doğru-yanlış karar, olumlu ya da olumsuz davranışlarımız, sorunlarımız veya korkularımız aslında atalarımızdan mirastır.

Aile içinde yaşanan her durum aile fertlerinin DNA’larına kazınmakta ve nesilden nesle aktarılmaktadır.

 

3/3AİLE DİZİMİ NASIL YAPILIR

AİLE DİZİMİ NASIL YAPILIR?

Aile, arkadaş ya da sevgililik ilişkilerinde, istemeden, kişi/kişilerden ‘kaçma’, ‘bağlanamama’ gibi anlamlandırılamayan durumlar, aile dizimi ile analiz edilmektedir.

Aile dizimi ile bu sorunun temeline inilmekte ve sorunun kaynağı araştırılmaktadır. Bu ‘kaçma’ halinin atalardan miras olup olmadığı, aile dizimi ile öğrenilebilmektedir.

Örneğin bir danışanın büyük büyük dedesinin canını kurtarmak için savaştan kaçtığı ve o kaçma halinin de genetik miras olarak, davranış biçimi şeklinde danışana miras kaldığı bu yöntemle öğrenilebilmektedir.

Bu terapi bireysel ve grup terapi şekilleri ile uygulanıyor. Terapi sırasında dizimi yapılan kişinin kendisin ve dizimdeki yakınları temsil edecek kişilere ihtiyaç vardır.

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