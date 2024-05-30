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Ahmet Uğurlu… HAYATINI KAYBETTİ!

Ahmet Uğurlu… HAYATINI KAYBETTİ!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Mayıs 2024 - 15:48

Altın Portakal gibi birçok ödülün sahibi tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uğurlu az önce hayatını kaybetti…

Acı haberi sanatçının eşi Necef Uğurlu, yakın dostlarına mesaj atarak duyurdu…

Uzunca bir süredir kanser hastalığıyla boğuşan ve bunun için ilik nakli dahi olan Ahmet Uğurlu yarın (Cuma) toprağa verilecek…

Necef Uğurlu’dan magazinkolik.com olarak aldığımız bilgiye göre sanatçının cenazesi yarın Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınacak öğlen namazından sonra, Anadolu Hisarı Mezarlığında toprağa verilecek…

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