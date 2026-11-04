Ahmet Nazif Zorlu Son Yolculuğuna Uğurlandı! Cenazeye Tanınmış İsimler Akın Etti

Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir kanser tedavisi gören Zorlu’nun vefatı, iş ve ekonomi dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Ahmet Nazif Zorlu için Levent’te bulunan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene siyaset, iş, spor ve ekonomi dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Zorlu’nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye Tanınmış İsimler Katıldı

Ahmet Nazif Zorlu’yu son yolculuğunda yalnız bırakmayan isimler arasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Valisi Davut Gül, Abdurrahim Albayrak, Bülent Eczacıbaşı, Şenol Güneş, Mehmet Ali Aydınlar, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Yüksel Yıldırım, Serdar Bilgili, Burak Elmas ve Hasan Arat da yer aldı.

Törene katılan isimlerin yanı sıra çok sayıda iş insanı ve kurum da gönderdikleri çelenklerle Zorlu ailesinin acısını paylaştı.

Cenazeye Yaklaşık 2 Bin Çelenk Gönderildi

Cenaze töreninde dikkat çeken ayrıntılardan biri de gönderilen çelenklerin sayısı oldu. Tören alanına yaklaşık 2 bin çelenk gönderildi. Ali Koç ve Nevbahar Koç, Murat Ülker, Mehmet Emin Karamehmet, Nihat Özdemir, Erman Ilıcak, Ahmet Çalık, Cemil Kazancı, Turgay Ciner, Ali Ağaoğlu ve Hamdi Akın gibi tanınmış iş insanlarının da çelenk gönderenler arasında bulunduğu belirtildi.

Abdurrahim Albayrak Son Anısını Paylaştı

Cenazeye katılan Abdurrahim Albayrak, Ahmet Nazif Zorlu ile yaşadığı son anıyı anlattı. Yaklaşık 1,5 ay önce Zorlu’nun kendisini aradığını belirten Albayrak, son görüşmelerinde duygusal anlar yaşadıklarını ifade etti.

Albayrak, Zorlu’nun binlerce insanın hayatına dokunduğunu ve çok sayıda kişiye istihdam sağladığını vurgulayarak merhuma rahmet diledi.

Ahmet Nazif Zorlu Kimdir?

15 yaşında Trabzon’a taşınan Ahmet Nazif Zorlu, iş hayatına tekstil sektöründe başladı. İlk mağazasında havlu ve çarşaf satışı yapan Zorlu, 1971 yılında Taç markasını piyasaya sürdü. Ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte işlerini büyüterek 1975 yılında Bursa’da Korteks’i kurdu.

1990 yılında şirketlerini Zorlu Holding çatısı altında birleştiren iş insanı, 1994 yılında Vestel’i bünyesine katarak elektronik sektöründe de önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Vestel’i büyüterek Türkiye’nin önde gelen elektronik ve beyaz eşya üreticilerinden biri haline getirdi.

DenizBank yatırımı ve Zorlu Center gibi büyük projelerle de adından söz ettiren Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye iş dünyasında iz bırakan isimlerden biri oldu.

82 yaşında hayatını kaybeden Zorlu, düzenlenen cenaze töreninin ardından ailesi, yakınları ve sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.