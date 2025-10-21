Ahmet Minguzzi Davasında Karar: İki Sanığa 24 Yıl Hapis Cezası

İstanbul Kadıköy’de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti iki sanık hakkında en ağır cezayı verirken, diğer iki sanık hakkında beraat kararı verdi.

Cinayet Kadıköy’de Yaşanmıştı

24 Ocak 2025 tarihinde, İtalyan asıllı ünlü şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki bit pazarına gitmişti.

Minguzzi burada, yaşıtları olan B.B. ve U.B. isimli iki çocukla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B., elindeki bıçakla Mattia Ahmet Minguzzi’yi göğsünden yaralamış, U.B. ise yere düşen Minguzzi’ye tekme atmıştı.

Ağır şekilde yaralanan 15 yaşındaki genç, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetmişti.

Olay Sonrası Tutuklamalar

Olayın ardından kaçan B.B. ve U.B., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller, kamera kayıtları ve bilirkişi raporlarını incelemiş, ayrıca olay yerinde bulunan iki farklı şüphelinin daha olaya karıştığını tespit etmişti.

Bu kapsamda, 18 yaşından küçük oldukları belirlenen M.A.D. ve A.Ö. isimli iki çocuk da daha sonra yakalanarak tutuklanmış, toplamda dört sanık hakkında dava açılmıştı.

Dava Süreci: “Çocuğa Karşı Kasten Öldürme” Suçlaması

Sanıklar hakkında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Dava süreci boyunca, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi ve avukatları her duruşmada adalet çağrısında bulundu.

Minguzzi ailesine destek veren çok sayıda vatandaş ve avukat, adliye önünde toplanarak “Mattia Ahmet için adalet” sloganları attı.

Mahkeme Kararı: En Ağır Cezalar Verildi

Bugün görülen karar duruşmasında dört sanık yeniden hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan B.B. ve U.B.’nin suçu birlikte işlediklerine kanaat getirerek, her iki sanığı da “Çocuğun kasten öldürülmesi” suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanıkların yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını değerlendirerek, “pişmanlık göstermedikleri” gerekçesiyle herhangi bir ceza indirimi uygulamadı.

Diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise suça doğrudan katıldıklarına dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat ve tahliye kararı verildi.

Duruşmada Duygusal Anlar Yaşandı

Karar açıklanırken duruşma salonunda duygusal anlar yaşandı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, gözyaşları içinde kararı dinledi. Aile avukatları, “Bu karar adaletin kısmen yerini bulması anlamına geliyor, ancak bir çocuğu geri getiremez” açıklamasında bulundu.

Adliye dışında toplanan destek grubu da, kararın ardından “Adalet yerini buldu, ama Mattia geri gelmeyecek” yazılı pankartlar açarak Minguzzi ailesine sarıldı.

Ne Olmuştu?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy Hasanpaşa’daki bit pazarına gitmişti. Burada, B.B. ve U.B. isimli iki çocukla tartışma yaşamıştı.

Olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle B.B., bıçakla Minguzzi’yi göğsünden yaralamış, U.B. de yere düşen gence tekme atmıştı.

Ağır yaralanan Minguzzi, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmış ancak 9 Şubat’ta yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından yakalanan B.B. ve U.B. tutuklanırken, olaya karıştıkları belirlenen M.A.D. ve A.Ö. de sonradan gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Bilirkişi Raporu: Olayda Dört Kişi Yer Aldı

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Raporda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra olay yerinde dört farklı kişinin bulunduğu, B.B. ve U.B.’nin aktif saldırganlar olduğu, diğer iki sanığın ise olay anında çevrede yer aldığı tespitine yer verildi.

Bu tespitlerin ardından M.A.D. ve A.Ö. hakkında da dava açılmış, ancak mahkeme bu iki sanık hakkında “suçun işlendiğine dair kesin delil bulunmadığı” gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Toplumda Büyük Yankı Uyandırdı

Olay, yaşandığı günden bu yana kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada “#MattiaAhmetİçinAdalet” etiketiyle başlatılan kampanyaya binlerce kişi destek verdi.

Çok sayıda sanatçı, hukukçu ve sivil toplum kuruluşu, çocuklara yönelik şiddet olaylarının artışına dikkat çekerek, “cezaların caydırıcı olması gerektiği” yönünde açıklamalar yaptı.