Ahmet Hakan Sarıgül Ailesinin Geçmişini Yazdı! Dikkat Çeken Sözler

Sarıgül ailesiyle ilgili gündeme gelen iddialar ve soruşturma süreci kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın Emir Sarıgül hakkındaki köşe yazısı dikkat çekti. Hakan, Emir Sarıgül’ün babası Mustafa Sarıgül ile yaşadığı öne sürülen sorunları aile geçmişi üzerinden değerlendirdi. Yazısında çocukluk yıllarından itibaren yaşandığı belirtilen olaylara değinen Hakan, Emir Sarıgül’ün açıklamalarının arkasında uzun yıllara dayanan kırgınlıklar ve hesaplaşmalar olabileceğini savundu.

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül’ün ek ifadesinde babası Mustafa Sarıgül hakkında ortaya attığı iddialar gündemin önemli başlıklarından biri haline gelmişti. Emir Sarıgül, ifadesinde Mustafa Sarıgül’ün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e iki ayrı seferde toplam 350 bin dolar verdiğini, söz konusu paranın bir bölümünün ise hediye paketi içerisinde teslim edildiğini öne sürmüştü. Sarıgül’ün ifadesinde tahliye ve koruma talebinde bulunduğu da aktarılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Ahmet Hakan, köşesinde Emir Sarıgül’ün açıklamalarını yalnızca soruşturma kapsamında değil, aile ilişkileri ve geçmişte yaşandığı belirtilen sorunlar açısından da ele aldı.

“Üç yaşından beri yaşadığı travma”

Ahmet Hakan, yazısında Emir Sarıgül’ün çocukluk dönemine dikkat çekti. Emir Sarıgül’ün henüz üç yaşındayken annesini kaybettiğini hatırlatan Hakan, Mustafa Sarıgül’ün daha sonra yeniden evlenmesi ve bu evlilikten Ömer isimli bir çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından aile içerisindeki dengelerin değiştiğini ileri sürdü.

Hakan’ın değerlendirmesine göre Emir Sarıgül, bu süreçte baba evinden ayrılarak anneannesinin yanında yaşamaya başladı. Yazar, bu durumun Emir Sarıgül’ün hayatında derin izler bırakmış olabileceğini savundu.

Ahmet Hakan, söz konusu dönemi anlatırken, “Yeni çocuk Ömer, ailenin gözdesi olmuş. Öksüz Emir, baba evinden anneanne evine postalanmış. Emir’in üç yaşından beri yaşadığı travmadır bu” ifadelerini kullandı.

Annesinden kalan miras iddiasına dikkat çekti

Hakan’ın yazısında öne çıkan başlıklardan biri de Emir Sarıgül ile babası Mustafa Sarıgül arasında yaşandığı ileri sürülen maddi anlaşmazlıklar oldu. Ahmet Hakan, Emir Sarıgül’ün annesinden kalan miras konusunda da babasına karşı kırgınlık taşıdığını öne sürdü.

Yazar, Emir Sarıgül’ün yaşadığı düşünülen bu kırgınlığı, “Babam, annemin servetinin üstüne kondu” düşüncesiyle ilişkilendirdi. Ancak bu ifadeler Ahmet Hakan’ın köşe yazısındaki değerlendirmeleri olarak aktarılırken, söz konusu iddiaların bağımsız biçimde doğrulandığı anlamına gelmiyor.

Kardeşi Ömer Sarıgül ile ilişkisini de gündeme getirdi

Ahmet Hakan, yazısında Emir Sarıgül’ün kardeşi Ömer Sarıgül ile ilişkisine de değindi. Hakan, Emir’in babasıyla yaşadığı sorunları doğrudan çözemediği ve geçmişten gelen öfkesini kardeşine yönelttiği yönünde bir değerlendirmede bulundu.

Bu yorumuyla aile içerisindeki geçmiş anlaşmazlıkların bugünkü gelişmelere yansımış olabileceğini savunan Hakan, Emir Sarıgül’ün açıklamalarının arka planında yalnızca güncel olayların değil, uzun süredir devam ettiği düşünülen ailevi sorunların da bulunabileceğini ileri sürdü.

“Emir’in devasa bir baba sorunu var”

Ahmet Hakan’ın yazısında en çok dikkat çeken ifadelerden biri ise Emir Sarıgül’ün babasıyla ilişkisine yönelik değerlendirmesi oldu. Hakan, Emir Sarıgül’ün yaşadığı sorunların hem manevi hem de maddi boyutu bulunduğunu savundu.

Hakan, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

“Emir’in devasa bir ‘baba’ sorunu var. Bunun yarısı manevi, yarısı maddi. İşin manevi tarafını halledemediği belli ama maddi tarafını da pek halledememiş. Emir’in yıllardır topluma yansıyan antipatik taraflarını da işte bu halledilmemiş sorunlar besledi belki de.”

Bu sözlerle Emir Sarıgül’ün kamuoyuna yansıyan tavırlarını geçmişte yaşandığı öne sürülen ailevi sorunlarla ilişkilendiren Hakan, dikkat çekici bir yorum ortaya koydu.

“Sarıgül ailesi çökerken hesap görmeye çalışıyor”

Ahmet Hakan, yazısının son bölümünde Emir Sarıgül’ün savcılıkta verdiği ifadeleri aile içerisinde geçmişten bugüne yaşandığını düşündüğü sorunlarla ilişkilendirdi. Hakan’a göre Sarıgül ailesinde yaşanan son gelişmeler, geçmişte biriken kırgınlıkların ve anlaşmazlıkların yeniden gündeme gelmesine neden olmuş olabilir.

Yazar, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“Sarıgül ailesi çökerken Emir de yılların travmasının, acısının, dışlanmışlığının, çekişmelerinin hesabını görmeye çalışıyor. Bu zamana kadar içine attığı ne varsa hepsini dışarıya püskürtmenin başlangıç noktasında. Bu yüzden Emir’e dikkat!”

Ahmet Hakan’ın köşe yazısında yer verdiği bu değerlendirmeler, Sarıgül ailesiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların hukuki süreci devam ederken, aile ilişkilerine yönelik yorumlar da kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.