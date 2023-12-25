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Ahmet Davutoğlu yerel seçim için AK Parti’ye göz kırptı! ‘Destek verebiliriz…’

Ahmet Davutoğlu yerel seçim için AK Parti’ye göz kırptı! ‘Destek verebiliriz…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Aralık 2023 - 10:47

Gelecek lideri Ahmet Davutoğlu, yerel seçimde ‘ilkesel olarak’ tüm partilerle konuşmaya hazır olduklarını ve iktidarın ‘dürüst ve liyakat sahibi aday’larına da destek verebileceklerini ifade etti.

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